Dicen que no ha existido nunca ni probablemente existirá un político capaz de decir la verdad sin veladura alguna, cuando tal cosa pueda costarle perder ... pie en el favor del público. Para eso están los «gabinetes de prensa» en los que algunos notables del periodismo se ganan los cuartos intentando engatusar a sus colegas de los medios de comunicación para que sean buenos chicos y no metan el dedo en el ojo de sus patrocinadores con preguntas inadecuadas, «tendenciosas» o simplemente incómodas. A Mariano Rajoy le llovieron los improperios por el asunto del «plasma», poniéndole como no digan dueñas por su intento de camuflarse tras el burladero de la pantalla. La oposición, entonces zocata, bramaba y el hombre tuvo que encomendarse a los buenos oficios de Carmen Martínez Castro (aquella del «dan ganas de hacer un corte de mangas y decir os jodéis») para torear el asunto. Pero en política todo es mejorable y hoy día, para ser justos, habría que levantar un monumento a don Mariano por su transparencia.

Hoy, cuando cualquier Rufián se niega a contestar a un periodista porque opina que el medio al que representa es de «extrema derecha» y, por tanto, no tiene derecho a la vida, nadie se siente aludido; quizá algún colega se removiera en su asiento, pero nadie se levantó y abandonó la «rueda informativa»; nadie castigó al Rufián con su silencio. Como nadie se sublevó cuando Ortega Smith negó la acreditación a los periodistas de un medio nacional afirmando «ustedes no son periodistas, son propagandistas». Silencio, nadie, de ningún medio, cerró su cuaderno y se marchó dando un portazo solidario. Y cuando el mismísimo gobierno, o lo que diablos sea, de esta España nuestra se permite ejercer la censura pura y dura de algunos medios de comunicación que no considera afines y privilegia a los que sí aprecia como de su cuerda, un silencio espeso y ominoso cubre el panorama informativo y, una vez más, su atentado de lesa libertad es camuflado bajo un manto de silencio y un estentóreo encogimiento de hombros por el resto de los medios. Nadie salió a despedirme cuando salí de la Estancia, que cantaba el gran Larralde. Nadie, ni siquiera los gandumbas de las asociaciones de la prensa, que intentan justificarse dando algún seráfico pellizco de monja a no sé quién de allá arriba. Que a estas alturas haya que recordar al gobierno que no es posible una democracia sin libertad de opinión y de información es grave, aunque resultara previsible asociado como está con lo peor de cada casa. Muy grave. Pero aún es muchísimo más grave que haya que recordárselo a los propios medios de comunicación, que con su actitud insolidaria y permisiva se convierten en cómplices, cooperadores necesarios con las actividades abiertamente liberticidas del gobierno sancho-comunista. Y a los ciudadanos, a usted y a mí, que también nos encogemos de hombros y seguimos sintonizando emisoras o comprando periódicos que aceptan la discriminación de los demás en su propio beneficio. Todos somos cómplices. Medios y ciudadanos. Puntilleros de la libertad. Todos somos cómplices. Medios y ciudadanos. Puntilleros de la libertad

Opinión HOY