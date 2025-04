Más complicado sin Presupuestos

Comenta Compartir

La renuncia a aprobar los Presupuestos del Estado de este año al complicarse sobremanera el apoyo de los independentistas por el adelanto las elecciones catalanas ... es una muestra de la debilidad del Gobierno, que confiaba en encarrilar la legislatura con ese proyecto tras salir adelante la amnistía. Además, contradice de forma flagrante los mensajes de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición. Los planes de la Moncloa quedan así al albur de cómo afecte a su precaria mayoría parlamentaria el color político de la nueva Generalitat. La prórroga de las Cuentas ha abierto una brecha en la coalición al no ser compartida por Yolanda Díaz, a la que el PSOE culpa de la complicada situación por no haber impedido que En Comú tumbara las de Pere Aragonès. De esta forma quedan en el aire las inversiones no previstas en los Presupuestos de 2023. También las medidas anunciadas y no incluidas en ellos, como el mantenimiento de los impuestos especiales a la banca y las energéticas. La negociación de cada una de esas iniciativas con los socios del Ejecutivo, además de someterle a una intensa presión, será una prueba de fuego para la mayoría de la investidura y abre un escenario impredecible.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión