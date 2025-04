El complejo budista se topa con la ZEPA

Primer obstáculo serio para los planes de crear un gran complejo budista en el monte Arropez (o Arropé) de Cáceres. Cambiar la ZEPA (zona de ... especial protección para las aves) que afecta a ese cerro no va a ser ni rápido ni sencillo, como esta semana se han encargado de dejar claro las organizaciones conservacionistas SEO/Birdlife y Adenex, que han advertido de los reparos que con toda probabilidad pondrá Europa. La Junta pretende levantar la protección de Arropez dentro de la reordenación de las ZEPA extremeñas que está preparando, y es ese cambio el que esperan tanto el Ayuntamiento de Cáceres como los promotores del centro budista para avanzar en la tramitación urbanística del proyecto.

Se podrá entrar en discusiones sobre los valores medioambientales del monte Arropez, argumentar que, como dicen la Junta y el Ayuntamiento, la intervención humana lo ha degradado hasta tal punto que ya no merece seguir catalogado como suelo protegido, o atacar a los ecologistas por frenar el desarrollo de la región. Todo eso forma y seguirá formando parte de la polémica. Pero en este caso lo que me parece más relevante es intentar comprender por qué, si las administraciones sabían o sospechaban que iba a hacer falta algo tan complicado como cambiar la ZEPA para ubicar allí el centro budista, no se buscó desde el principio otro emplazamiento. Cáceres tiene el término municipal más grande de España, así que por falta de suelo no será. En septiembre de 2020, después de que Ecologistas en Acción manifestara sus dudas sobre el proyecto por estar en suelo protegido, el Ayuntamiento aseguró que había «fórmulas legales» que permitirían sacarlo adelante. Ese mismo mes, Guillermo Fernández Vara advirtió de que haría falta una modificación urbanística «sensible», aunque sin aludir a la eliminación de la ZEPA que ahora se plantea. Lo que se vendió, en definitiva, fue que bastaban algunos cambios en el plan de urbanismo de Cáceres para hacer realidad el centro budista, algo que por que se ve no está tan claro, como ha demostrado la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre las fotovoltaicas en suelo protegido.

Luis Salaya ha pedido a las organizaciones ecologistas que se sienten a dialogar. Asegura que lo que busca la Junta al modificar los límites de la gran ZEPA de Los Llanos y Sierra de Fuentes que rodea a la ciudad de Cáceres, dentro de la revisión general de estos espacios que va a llevar a cabo en toda la región, es racionalizar la protección del suelo, de manera que esta se centre en los lugares con verdadero interés medioambiental al tiempo que se permite el desarrollo allí donde esos valores hace tiempo que se perdieron. Sea como sea, si el camino elegido para sacar adelante el complejo budista es ese, la cosa va para largo, más aún de lo que ya sospechábamos. Cambiar una ZEPA no está solo en manos de la Junta, sino que es la Unión Europea la que tiene la última palabra, y los ecologistas ya advierten de que, incluso aunque ellos no intervinieran en el proceso con alegaciones y recursos, será difícil que Bruselas acepte los argumentos con los que se pretende levantar la protección de Arropez.

Es la mejor manera de espantar a los inversores: la perspectiva de que también este proyecto pueda acabar en los tribunales.