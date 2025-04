Compleja Cumbre del Clima

La cumbre del clima de Sharm El-Sheikh es la tercera COP seguida que se celebra en condiciones difíciles. En 2019 España fue la anfitriona ... inesperada de la COP25, tras las protestas sociales en Chile. 2020 trajo la pandemia y, con ella, un año en blanco en la COP. En 2021, en plena pandemia, Glasgow acogía la COP26 en la que, por fin, se cerraba el libro de reglas del Acuerdo de París. Aumentaba también en Glasgow el grado de ambición climática al actualizarse de facto el objetivo de limitar el aumento medio de las temperaturas a 1,5 grados. Se acordaba la eliminación de los subsidios 'ineficientes' a los combustibles fósiles y la reducción del uso del carbón. Se presentaban además de una pléyade de compromisos: sobre el metano, la protección de los bosques o el fin de la venta de vehículos con motor de combustión interna. António Guterres anunció además la puesta en marcha de un grupo de alto nivel para la elaboración de estándares transparentes y robustos para evitar el 'blanqueo' de compromisos climáticos de los actores no estatales para alcanzar las emisiones netas nulas. No obstante, quizá la concatenación e interacción de las crisis actuales lleven a 2022 a ser el año de la COP más compleja. La confluencia de las crisis energéticas y alimentaria, los altos niveles de inflación y de deuda, con perspectivas económicas en deterioro y con la invasión rusa de Ucrania como telón de fondo, han reducido el capital político invertido en las negociaciones climáticas internacionales.

Las ausencias de Xi Jinping y Narendra Modi en la COP, y la llegada de Biden a Sharm El-Sheikh tras las elecciones de medio mandato, indican que el foco político de algunos de los grandes emisores está en sus propios países, lejos de Egipto. Con las reglas del Acuerdo de París cerradas –aunque con flecos pendientes– serán la implementación, el aumento de la ambición, la adaptación y la solidaridad (en forma de financiación climática internacional y en lo relativo a la financiación para las pérdidas y los daños) algunos de los temas que centren las negociaciones. Y, más allá de las negociaciones, las COP están abocadas a convertirse en garante de los compromisos climáticos.

Antes de llegar a Egipto, la ciencia del clima nos dejaba claro que, de no cambiar de rumbo y acelerar de manera significativa nuestros esfuerzos en la reducción de emisiones, nos adentraremos en un futuro climático más hostil, especialmente para los más vulnerables. Como aperitivo, hemos vuelto a tener un verano de eventos meteorológicos extremos. Las olas de calor en pleno otoño, los incendios que arrasan cientos de miles de hectáreas o las imágenes de países como Pakistán, anegados por inundaciones nunca vistas se antojan como el preludio de una nueva 'normalidad' climática si nos instalamos en la acción insuficiente.

A pesar de las advertencias de la ciencia sobre los impactos del cambio climático, y de la existencia de soluciones para hacerle frente (apuesta por las renovables, reducción de las tasas de deforestación, sustitución de los combustibles en sectores industriales...) las negociaciones previas a Sharm El-Sheikh partían de una situación de déficit de ambición y de solidaridad, con avances limitados en cuanto a la adaptación a los impactos del cambio climático.

Desde 1990 y a pesar de las veintiséis COP precedentes, las emisiones han aumentado en más de un 50%. Si cumpliéramos con nuestros compromisos actuales nos situaríamos en un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 10,6% en 2030 frente a los niveles de emisiones de 2010, equivalente a un 0,3% con respecto a los de 2019. Frente a estos compromisos, la ciencia del clima indicaba que para tener una probabilidad del 50% de limitar el aumento de las temperaturas a 1,5 grados las emisiones en 2030 deberían ser un 43% menores que las emisiones de 2019. El aumento en la ambición comprometido en Glasgow no se ha materializado con la veintena larga de países que han actualizado sus compromisos climáticos en 2022.

La adaptación no está siendo simétrica entre países ni transformacional en lo relativo a su potencial de reducir los impactos del cambio climático. Además, corremos el riesgo de caer en la tentación de la 'maladaptación'. Acciones como por ejemplo aumentar el uso de los aires acondicionados reducen el impacto de las olas de calor a corto plazo, pero aumentan las emisiones y los efectos del cambio climático. Es urgente establecer un Objetivo Global de Adaptación.

Conscientes de las limitaciones en la mitigación y en la adaptación, los mayores emisores a nivel histórico, EE UU y la UE, llegan a Egipto con planes de implementación de sus compromisos. El Pacto Verde Europeo y el paquete de implementación Objetivo 55 (Fit for 55) se unirán a los más de 23.000 millones de euros en financiación climática internacional comprometidos para 2021. EE UU ha aprobado el mayor paquete climático de su historia con el Inflation reduction Act, aunque sus promesas de aportar 11.400 millones de dólares no se han cumplido. La UE debe no obstante pensar en qué pasará con el Pacto Verde tras las elecciones al Parlamento Europeo de 2024. EE UU por su parte se juega la confianza de la comunidad climática por su incapacidad de cumplir con sus compromisos de financiación y en las acciones de los futuros inquilinos de la Casa Blanca.

A nivel global, la financiación climática internacional está lejos de alinearse con los objetivos climáticos, siendo esta la piedra angular de la COP27. La promesa de la lejana COP15 de que los países desarrollados transfiriesen 100.000 millones de dólares al año a los países en desarrollo a partir de 2020 para que estos últimos actuaran frente al cambio climático no se ha cumplido, por el momento. La brecha entre compromisos y transferencias ascendía a 16.700 millones de dólares en 2020 según la OCDE. Además, las inversiones en mitigación deben multiplicarse por entre 3 y 6 hasta 2030 para limitar el aumento medio de las temperaturas a 2 grados, requiriendo para ello un cambio sin precedentes en las instituciones financieras internacionales, entre otras instituciones. Por último, la financiación de las pérdidas y los daños, a través de instrumentos existentes (o nuevos) amenazan con tensionar una vez más las negociaciones climáticas. La chequera de los países desarrollados tendrá que ampliarse más allá de los 'partenariados para las transiciones energéticas justas' de Sudáfrica (entre otros países), para cumplir con los viejos compromisos de Copenhague, y ampliarse a las pérdidas y los daños aunque sin aceptar responsabilidad histórica en particular de EE UU y de la UE. La cuadratura del círculo.

El análisis sobre la acción climática global a corto plazo no arroja resultados positivos de cara a la COP27. No obstante, este momento de crisis sistémica quizá sea recordado como aquel en el que por fin aceleramos la transición hacia un mundo de emisiones netas nulas al ser conscientes de que la alternativa, no actuar de manera acelerada, pone en peligro el mundo tal y como lo conocemos y supondrá perder oportunidades en la economía del futuro.