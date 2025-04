La competición por la multa más grande

Comenta Compartir

La Unión Europea confirmó ayer la multa de 2.424,5 millones de euros a Google por abuso de posición dominante. Más o menos, lo ... que hacía el buscador era utilizar su predominio en el mercado para aislar a sus rivales en el mundo de los comparadores de precios. Como el propio fallo judicial ha establecido, los directamente perjudicados eran los consumidores, que no tenían acceso en igualdad de condiciones a todas las ofertas del mercado; 2.424,5 millones puede parecer una cifra muy alta pero estas empresas compiten muy duramente por ver quién recibe la sanción más fuerte. Facebook tuvo que desembolsar 4.436 millones de euros por el escándalo de Cambridge Analytica. YouTube, en una escala más pequeña, ha tenido que pagar 154 millones por violar la privacidad de los menores. Y, de nuevo Google, fue castigado con 500 millones de euros en Francia por abusar de su monopolio. La lista es más amplia. La sensación, no obstante, es que para estos paquidermos las sanciones son como picaduras de mosquito y que no debilitan su capacidad para seguir siendo los capos de internet.

