Compartir la vida

Todos proveníamos de entornos humildes y de muy diversos lugares, pero compartimos un privilegio común tras conseguir una beca a la que pudimos optar por tener buenas calificaciones en los estudios de bachillerato. La inmensa mayoría de los que empezamos juntos desapareció tras el primer año. Solo diecisiete aparecemos en la última foto que nos hicimos de recuerdo. Juntos convivimos durante tres años. Tras acabar nuestra carrera cada uno inició su vida profesional por donde mejor pudo. Yo los perdí de vista a todos e incluso era incapaz de poner nombre a algunos de los integrantes de aquella foto. Cada uno recorrimos un camino vital diferente, pero nos une un pasado en el que se generaron unos afectos que han resistido el paso del tiempo y la falta de contacto. Todos tuvimos unos comienzos relativamente difíciles, pero, afortunadamente, la vida nos ha ido bien aun cuando haya tenido momentos muy duros para algunos. Medio siglo después nos hemos vuelto a encontrar y tres días nos han servido para rellenar los huecos que cada uno tenía de las historias de los demás. Tres días fantásticos. Volvimos a visitar los sitios que conformaron nuestra vida en común y la nostalgia de la juventud ya lejana se transformó en un refuerzo de nuestros vínculos personales. Hemos vuelto a entretejer nuestras raíces mirando hacia el pasado y eso nos ha reconfortado. He sentido como propios los éxitos que la vida ha regalado a mis antiguos compañeros y me han dolido sus penas. Es curioso como los afectos sinceros pueden almacenarse y volver a aflorar con fuerza tras cincuenta años dormidos. Las vivencias del pasado nos modelaron para hacernos como somos en la actualidad y debemos utilizar ese bagaje para vivir del mejor modo posible. Disfrutar de cada día es casi una obligación, mucho más evidente cuantos más años has cumplido. Pero hay algo que le da un especial valor añadido a la vida y es tener la suerte de poder compartirla con otras personas con las que también compartes verdaderos afectos.

