Las comparaciones son odiosas

Comenta Compartir

Son cosas no comparables, pero tengo recuerdos del Badajoz cultural de mis dieciocho años. Aunque digo que no es comparable con el Badajoz de hoy, ... qué sensación vital y nada rancia al rememorar por ejemplo aquel museo de Bellas Artes, sus dos o tres salas de entonces en el edificio de la Diputación, al cual se entraba por la puerta que estaba frente a la librería Doncel, en la calle Felipe Checa. Allí vi por primera vez cuadros de Adelardo Covarsí y de Eugenio Hermoso y los de Antonio Juez que tanto me llamaron la atención, y también alguna escultura en hierro de Álvarez Lencero.

Ya sé que el ayer no es comparable con el hoy, pero tenía mucho de romanticismo y era como hacer algo especial, acompañar a mis amigas y amigos pintores a hacer sus reproducciones al óleo de aquellos cuadros. En Badajoz a mis dieciocho años solamente había dos grupos de teatro, Búho-Teatro-Irreal que yo dirigí haciendo por ejemplo el sketch 'Desmitificación de la fábula de la cigarra y la hormiga', compartiendo escenario con dos amigos actores y un músico. El otro grupo de teatro que había entonces se llamaba Pax, donde el polifacético pintor, actor y dramaturgo amigo mío ya fallecido Juan García Sánchez interpretó un personaje en la obra 'El Convidado' de Martínez Mediero. Siempre se enorgulleció de ese papel. Si había otros grupos teatrales espero dispenséis mi olvido. Eran otros tiempos, los servicios culturales de la Diputación estaban en la Plaza de Minayo, sala de exposiciones, y Biblioteca Pública del Estado pasillo al fondo. Ahora claro hay mejores infraestructuras en todo, y si vas a la Alcazaba –aunque las comparaciones sean odiosas– así todo remozado y en su sitio, mientras mejor esté, a los badajocenses cuanto nos satisface. Pero ocurre que si a mis dieciocho años, aquellos pocos inquietos de entonces vivíamos con tanta intensidad todo lo relativo a la cultura, con un romanticismo, alegría y entrega, e incluso ingenuidad, pasa ahora que aunque haya muchas cosas buenas, también hay mucha censura flotando en el ambiente. Y hay falta de libertad de expresión que nos manda callar sutilmente, en aras de una engañosa modernidad. La radicalización del feminismo está en todo, dañando al verdadero feminismo, los políticos y la televisión nos quieren conducir como a rebaño obediente y manso, y la sensibilidad se ha convertido en vaciedad. Diré para acabar que todos estamos como interconectados, al inconsciente colectivo de la tontería. Mas el metaverso nos coja confesados o no, que no sea larga la penitencia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY