Con los ERE, siempre sale la misma gaita. Los que no se hicieron ricos y son condenados a prisión. No se llevaron ni un duro. ... Algunos. Hubo un fin social. ¿Y la responsabilidad en el tinglado que les mantuvo en el poder repartiendo millones sin control y comprando voluntades o votos? A la vez, y para buscar comparaciones, veo que sale el nombre de Esperanza Aguirre y los casos de corrupción de gente que ella nombró. Que no se la ha tratado igual. Tampoco es lo mismo.

Viendo a los dos candidatos conservadores británicos que pretenden suceder a Boris Johnson, también veo en ella a Aguirre. Ambos se presentan haciéndose los duros. Pretendiendo ser herederos de Thatcher. En un debate entre Sunak y Truss, se les desmayó la presentadora. La cara de susto y el llevarse las manos a la cara de Liz Truss, en ese momento en pantalla (inmediatamente se acercó), la aleja de Thatcher. Y de Aguirre bajando del helicóptero. Que no comparen 'bitches'.

