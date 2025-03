Comenta Compartir

Me lo cuenta Oliva, hablando de nuestra infancia. Por ejemplo, de cómo no había luz eléctrica en algunos pueblos, salvo la del encendido público, algo ... mustio. O de la venta directa de los alimentos del productor al consumidor. Estamos llenos de recuerdos. Recuerda Oliva que todas las mañanas la enviaba su madre a por leche de cabra a una majada cercana. El cabrero ordeñaba una de ellas y la leche rellenaba la lechera de aluminio hasta la marca de dos litros. Los «cominitos» eran tres o cuatro apretones en las ubres de la cabra, regalo al cliente, que se añadía al recipiente una vez medidos los dos litros acordados. Poco eran, cominitos, menos que cominos, que ya es decir, pero un detalle con el cliente. Nos podríamos entretener mucho tiempo con esa memoria de la España rural de los cuarenta y cincuenta del siglo XX. Candiles y carburos, agua de pozo o de la fuente en la plaza mayor, burros y aguaderas, dieta de legumbres y verduras, aunque no sabíamos que era la mediterránea. En los doblados se curaba la matanza, las frutas a secar y el trigo en montones... Nuestros recuerdos, entrañables, nos impiden calibrar aquella época como de carestía, de escasez. Casi de pobreza, según los parámetros actuales. Todavía estaba reciente el racionamiento de alimentos. En 1952 se establecía, por ejemplo, «que los niños comprendidos entre 0 y 2 años, tienen derecho a 100 gramos de pan sustituibles por 80 gramos de harina de trigo o maíz, para lo que deberán inscribir en la panadería que libremente designen la colección de cupones correspondientes». El café, el azúcar, el aceite, el pan, la carne, productos que hoy se nos ofrecen en numerosas marcas y formatos, aquellos años de la larga posguerra estuvieron, primero, racionados, y luego fueron bienes escasos y del estraperlo.

Pobreza, decía, penurias, falta de recursos. Y, sin embargo, siempre me asalta la duda de si las escaseces económicas tienen que conllevar irremediablemente la infelicidad. A nuestros ojos occidentales, inmersos en una cultura opulenta, consumista y depredadora del medio ambiente, las culturas de los indios amazónicos, con sus aparentes carencias, nos tienen que resultar miserables, desprotegidas, faltas de ventura. Sin embargo, se les ve felices y, eso parecen, integrados en una naturaleza a la que respetan y aman y de la que extraen todo lo que necesitan. Nosotros, sin duda alguna, éramos más pobres por aquellos años, pero nuestro nivel de necesidades era de un nivel significativamente menor. El yogur, la leche uperizada, los «chococrips», eran desconocidos en las décadas de posguerra, pero, y perdón por la simplificación, los tomates se recogían con el calor del verano y sabían a tomates, y los melocotones ofrecían un aspecto más ajado que los actuales, tan relucientes y hermosos, pero sabían a melocotones. Y las relaciones… ¿se imaginan a una cajera de un hipermercado añadiendo en la cesta de la compra unos cominitos en forma de galletas o de leche y yogures griegos? Por supuesto, estaba la dictadura, triste y onerosa para media España, pero eso es otro asunto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY