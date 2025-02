¿Deseas alguna cosa? La tienes con un clic desde tu móvil y te lo llevan a casa en pocas horas. Este gesto, que se ... ha convertido en cotidiano, representa un cambio de paradigma económico y social de dimensión global que retrata perfectamente el periodista y escritor Alec MacGillis en su libro 'Los Estados Unidos de Amazon'. La empresa fundada por Jeff Bezos se ha convertido en el mayor empleador de Estados Unidos; eso sí, empleos precarios, que ensanchan los desequilibrios económicos y territoriales mientras los núcleos de riqueza se polarizan en torno a las ciudades que acogen a estos gigantes de la tecnología y la logística. El estadounidense rural no encuentra empleo en la industria y el descontento es aprovechado por populistas como Trump, manipulando al votante con el 'Make America Great Again' y, paradójicamente, apoyando el nuevo modelo digital por la puerta trasera.

La llegada de este tsunami a Europa se está retrasando por el proteccionismo gubernamental frente a los monopolios y por el dique de los sindicatos. Pero que nadie dude de que llegará, con un impacto brutal en el comercio local que tiene, además, valor cultural como elemento de relación social y generador de empleo. Por sus dimensiones, Cáceres podría ser un buen laboratorio para implementar un modelo de Plataforma Local de Comercio Electrónico, que jugue en su mismo terreno, pero con el valor añadido del servicio y la atención personalizadas: saber con un clic si lo que buscas está en la ciudad y dónde, precomprarlo, recogerlo sin colas o, si se prefiere, que Correos lo lleve a casa al día siguiente. Esto, claro está, requiere visión de futuro, aunar voluntades, inversión y apoyo institucional. En lugar de esperar lo inevitable y actuar en consecuencia, se opta por 'jugar a las casitas' con campañas ridículas y poco efectivas: payasos, malabaristas o músicos; el 'rasca y gana'; o no sé qué QR de 'La Rosa del Comercio', como si esto no lo ofreciera ese otro gigante, Google, desde hace una década. Si optamos por ignorar la dimensión del problema, encima no dilapidemos dinero público en folclore.