Comenta Compartir

De vez en cuando descubrimos algún autor (casi siempre autora) que lleva escribiendo y publicando toda la vida, pero no nos habíamos enterado. Casi siempre ... porque no había sido editado en España. O solo la puntita. Menudo griterío con Gay Talese. El descubrimiento de Gay Talese. Solo apuntar que 'Honrarás a tu padre' la publicó Grijalbo en 1972. Con la muerte de Mario Muchnik se habla mucho de la publicación de Primo Levi y 'Si esto es un hombre'. En el otro extremo de la literatura sombría, MFK Fischer y las cosas del comer. Y sí, mi descubrimiento de una escritora. De 1991 es la publicación en Anaya&Mario Muchnik de 'Sírvase de inmediato'. De 1993, 'Un alfabeto para gourmets'. Empieza MKF Fischer en el primero, de 1937, criticando los libros sobre comida. «Ahora escribiré un libro yo». Sobre la comida, qué comer y la gente que come. Sobre usted, sobre mí, sobre 'Cómo cocinar un lobo' (para esta maravilla hubo que esperar otros libros).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY