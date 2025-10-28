HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes, 27 de octubre, en Extremadura?
Javier Milei muestra su euforia tras la victoria electoral. EFE

Combustible para la motosierra

Martes, 28 de octubre 2025, 01:00

Entre la dolorosa derrota sufrida por Javier Milei en la provincia de Buenos Aires el 8 de septiembre y la incontestable victoria en las legislativas ... parciales en todo el país del domingo media una visita a la Casa Blanca. El mandatario argentino obtuvo un rescate financiero de 40.000 millones que Donald Trump condicionó abiertamente al éxito electoral del libertario. Entendido el mensaje, los votantes dan ahora al líder de La Libertad Avanza la representación que necesitaba para sacudirse los bloqueos del Congreso. Y su capacidad de reducir la inflación, lograr un superávit fiscal y avanzar en la desregulación recibe los parabienes de los inversores internacionales. La contrapartida la padecen los sectores más perjudicados por la austeridad, un descontento visible en la participación –68%– más baja desde que Argentina recuperó la democracia. Con la motosierra llena de combustible, Milei ampliará la base de su Gobierno con fuerzas centristas para avanzar por la senda marcada por EE UU y el FMI. Trump se apresura a recordarle lo mucho que le debe y Axel Kicillof, la cabeza visible del peronismo en horas bajas, le advierte de que Washington «no actúa por beneficencia».

