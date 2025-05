Igual que el poeta chileno hizo con sus versos, pero mucho más humildemente, yo puedo escribir hoy la columna más triste. Y escribir, por ejemplo, ... que miles de niñas africanas, en pleno siglo de la intercomunicación global, siguen sufriendo el horror de la ablación porque la incultura de sus padres o el fanatismo religioso permiten mantener esta brutal tradición.

Y llorar que en España, la democrática, desarrollada y culta España, cada semana que pasa soportamos, conocemos un nuevo caso de violencia machista. Y podría espantarme ante ese guion casi generalizado de un hombre que asesta varias puñaladas a su expareja, simplemente porque se cree su dueño, porque piensa que es él el que decide por sí mismo y por ella. E intentar sentir la angustia de esa mujer que sabe que se va a morir de sus heridas y que no sabe qué será de los tres hijos que ha tenido con su asesino. San Roque, en Cádiz, ha sido el último caso de ese registro casi morboso que, cada pocos días, nos ofrecen como una noticia destacada, aunque, igual que ocurre con los accidentes de vehículos, sabemos que se repetirá en breve. «Ya van» veintiséis, o treinta y cuatro, o cuarenta y dos desde que se inició el año, nos informan como en un macabro listado de espantos que no quisiéramos saber.

Y podría quejarme, horrorizarme porque en el mundo hay decenas de maldades similares con las que se puede hacer un catálogo de la iniquidad. Cualquiera podría enumerar, sin necesidad de esforzarse demasiado, esas plagas humanas que asolan al mundo sin exclusiones de coordenadas, pero que se asientan más en los países pobres que en los ricos. Las crónicas correspondientes, a miles, los reportajes oportunos, a miles, ya están redactados, ya están publicados, pero, como los ciclos de la naturaleza, nos regresan cada cierto tiempo para mostrarnos la fotografía del niño raquítico, con su abdomen hinchado y rodeado de moscas; las imágenes de los emigrantes en pateras, la desolación de la bomba terrorista, la sangre y heridas que se producen en las múltiples guerras... Hablando con un exalumno que hoy es juez, sobre temas parecidos, me dijo: Jesús, la maldad existe. Me hizo pensar.

Pero sé que también puedo, si me lo propongo, escribir la columna más alegre, más amable, más agradable para el lector. Y esto no me tranquiliza, sino que me desazona, porque percibo que, junto al horror, junto a la violencia, junto al mal, abunda entre nosotros la bondad, la empatía. Y entonces, no comprendo cómo estas no consiguen ahogar a aquellos. No alcanzo a entender por qué, si hemos llegado a desarrollar un remedio contra la covid en menos de un año, no hemos sido capaces de acabar con las maldades que soportamos desde hace siglos y que hoy sirven de titulares en los noticiarios o en los periódicos.

Como Neruda, aunque a la altura de su zapato, hoy puedo escribir la columna más triste en esta noche de un jueves cualquiera de noviembre.