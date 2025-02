Comenta Compartir

Esta es una columna de amor. De sobra sé que estas interioridades no deben entremezclarse en opinión. Pero es que hoy escribo una columna de amor a las palabras. Todas esas que andan recogidas en diccionarios y enciclopedias, como si fueran animalillos que necesitan resguardarse ... para estar disponibles cuando sea preciso. O que corren sueltas por las novelas, por los libros de texto, por los versos cursis y los poemas profundos, por los anuncios de leches semidesnatadas. Con un poco de suerte, se prenden en la retina de cualquiera que se atreva a liberarse de una pantalla durante unos minutos para leer algo o para pronunciarlas. De amor a las pastas de los libros, gruesas y protectoras y a las hojas impresas que fueron pliegos anodinos hasta que se prepararon y se imprimieron, por ejemplo, con una historia terrible de mucha pasión, celos a tope y un final para mayores de edad. De amor a los textos de los cómics, que se encierran en esa especie de zepelines que se unen al personaje correspondiente para darle voz. De amor a las cartas de amor, repletas de términos tan inútiles y exagerados como la efervescencia de la pasión de su autor. De amor a palabras venerables, casi sagradas, como madre, libertad, derechos, bondad… que no se desgastan demasiado con el paso del tiempo, incluso aunque las utilicen quienes no creen en ellas. Amor a los textos cortos, más ligeros, más divertidos y a los largos, que pueden aburrirnos; a sonetos enrevesados del siglo de oro, o a poemas ultramodernos, igualmente incomprensibles; a los textos de la Biblia y el Corán, cuyo poder de convicción entre tantos millones de creyentes los hace verdaderamente libros santos, libros respetables; al articulado de una Constitución, tan árido como necesario. Amor juvenil y exaltado a las proclamas impresas clandestinamente en octavillas, con la ilusionante ilusión (perdón) de acabar con el Régimen. Amor, también, por qué no, a todas esas palabras de segunda o de tercera clase, que se almacenan en los cajones más desgastados de la sección «vocablos» de la lengua: malsonancias, tacos sonoros, eufemismos, insultos, adverbios en -mente… pero, a veces, tan imprescindibles, si queremos ser rotundos, o populares o, simplemente, desahogarnos. Amor en suma a todo ese extraordinario invento que nos permite desde hace milenios ser crueles y, al mismo tiempo, describir esa crueldad para despreciarla.

Y columna de amor entregado y ciego a todas esas palabras que nos sirven para entrelazarlas en textos y escritos que enviamos a la sección de Opinión de un diario donde es probable que su responsable se quede hasta las tantas de la noche maquetándolos, corrigiéndolos, y consiga que al día siguiente, entre ellos el tuyo, ya encajados, se desparramen por dos o tres planas del ejemplar de ese día. Ese día tú te crees un dios. Pero en realidad no eres más que un gorrioncillo piando en el inmenso trigal de los artículos de la prensa de un país.

