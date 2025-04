Comenta Compartir

No es la primera vez que hago mías las palabras de Antonio Machado: «Todo necio confunde valor y precio» y valor es lo que tienen ... los monitores de Aspace de Badajoz, no solo en el desfile de comparsas, sino cada día en durante sus jornadas de trabajo, en las que asisten con todo el cariño y la voluntad del mundo a los niños con algún tipo de discapacidad y, en algún caso, con discapacidad extrema. A esos monitores que, de manera incansable, trabajan con estas personas había que hacerles un homenaje por esa dedicación que, desde luego, no está compensada con los sueldos que tienen. No solo la medicina o la educación son trabajos vocacionales, porque para ser monitor de estos centros tienes que tener fuerza de voluntad, ternura y paciencia, además de la fuerza física. A todas estas personas, a los niños que en sus sillas de ruedas muestran la alegría de participar junto con el resto de las comparsas en el desfile de Badajoz, a ellos que no entienden de rivalidad ni de competencia, que no hacen juicios de valor a las comparsas que se llevan los premios; ellos son los protagonistas de un desfile que gracias a sus monitores y voluntarios hacen que la exclusión no forme parte de esta fiesta. Gracias 'Colorines sobre ruedas', ellos son un gran premio para los participantes y asistentes al desfile.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director