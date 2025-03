Colores de pan y de rastrojo

El mes de julio se despidió con su afán, desatino, y oficio. Con desconsuelo fue a la búsqueda de lo aprendido, navegando urgencias.

Tuve la ... oportunidad, la suerte de participar, como alguacil mayor en la obra de teatro Herejes que se representó en Barcarrota. Una actividad importante en Extremadura, octava edición, incluye visita guiada nocturna. Sobresaliente interpretación de actores no profesionales.

Mi madre llegó con su alegre serenidad y su cansancio. Llegó como agosto, con la cabalidad y la luz en su mirada. Tarareando por lo bajo, los compases de «cartagenera bonita, como bailaba morena...»

Los recuerdos de los emigrantes vienen trastabillando por los caminos, borrachos de melancolía, derramando los afectos como aquella suave lluvia de entonces, que tanta falta nos hace ahora para apagar la sed de nuestros pantanos, también el fuego que devora España de norte a sur. Cuidemos el agua, mas bendita que nunca, y ahora un bien mas que necesario.

Llego agosto suspirando y gimiendo, el humo surcando tragedias. Los fuegos fueron importantes pero en el parque de Monfragüe, joya de la corona, ardieron 400 hectáreas, afectando a 21 nidos de buitre negro. Triste. Exigir más atención .O estamos más perdidos que el barco del arroz. Aplauso para los bomberos forestales, ángeles de la guarda, como apunta Paco Castañares.

La memoria aconseja, que nuestros gobernantes no sigan jugando a piedra, papel y tijera. Lo del Ave, un paripé de traca. La hemeroteca no engaña, dice de sopetón que cuando Franco, hace 70 años se inauguró un tren a 140 km /h, ahora a 80, otra vez gato por liebre. Una dos y tres, lo que usted no quiera para Extremadura es. Dicen que ya no se puede hablar del piropo «estás mas bueno que un tren» (vamos con retraso).

Nos dejó (temprano) Ricardo Taylor, de los Aguitas. Emotivas palabras de Paco González, compañero de murga, de escenario de la vida, y de trabajo, acentúa los afectos. «Por cierto, a tu funeral (de este sí que no podrás escaparte, por poco que te gusten), llevaré corbata, como por primera vez en tu vida la llevaste tú en mi boda». Escribe, al amigo que se fue a navegar amaneceres tiernos.

Esperamos con impaciencia poder acudir a mi pueblo, Puebla de la Reina, para presentar el libro 'Luz para un paisaje', disfrutar y emocionarme junto a familiares, paisanos y amigos en una tarde mágica. Ya queda menos, el 19 será la cita. Me acompañarán amigos de la cultura. Los beneficios para Afaex.

La tarde de agosto, con su pobreza satisfecha, trae una soledad, como lágrima de fracaso, cae en esta plaza que apadrina recuerdos.

Colores de pan y de rastrojo.

-¡Llena otra vez, Josué, que nos vamos!