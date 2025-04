Colombia elige reforma o ruptura

Hoy se celebra la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, un país que vuelve a poner a prueba su futuro al afrontar uno ... de esos momentos decisivos, uno más en su historia reciente, donde se decide entre reforma o ruptura. Los aires de cambio que sacuden a la sociedad colombiana ya resonaron a fines de 2019, cuando los manifestantes salieron a la calle para protestar contra la política económica y a favor de reforzar la educación e implementar el proceso de paz.

La coyuntura respondía a la desaceleración económica impulsada por el fin del ciclo de los altos precios de las materias primas, que hasta 2014 garantizaron un flujo continuo de dinero a las arcas públicas. La presencia de más de un millón y medio de venezolanos incrementó el deterioro de servicios públicos básicos, como sanidad y educación y la relación con el país vecino. Todavía proseguían los ecos de la protesta cuando llegó la covid-19, cuyos severos efectos sanitarios y económicos aún se sufren. La pandemia golpeó a los sectores medios más vulnerables, aumentó el número de pobres y resaltó aún más las desigualdades sociales.

Pese al duro confinamiento, las protestas continuaron al expresar la necesidad de cambio de una parte de la población, insatisfecha con su clase política. Como en 2018, la opción del cambio radical la encarna hoy el senador Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y exintegrante de la guerrilla del M-19, que intentó liderar esta voluntad transformadora. La máxima aspiración de Petro es «ganar en primera», ya que para imponerse en el balotaje necesitaría un apoyo popular más amplio y más difícil de conseguir. Si bien el candidato del Pacto Histórico encabeza ampliamente todas las encuestas –ronda el 40% de los votos–, afronta un elevado rechazo social.

Este rechazo viene impulsado tanto por el recuerdo de su gestión municipal como por su identificación como un líder populista capaz de convertir a su país, según sus detractores más extremos, en una nueva Venezuela. De hecho, se le muestra como opuesto a las instituciones democráticas, partidario de reformar la Constitución de 1991 y, por encima de todo, seguidor de Hugo Chávez y aliado de Nicolás Maduro. También se ha identificado como un «anti extractivista», opuesto a la producción de hidrocarburos, que en el actual contexto internacional pueden generar abundantes recursos.

La legislación electoral colombiana exige un 50% más uno de los votos para evitar la segunda vuelta. Es una proporción elevada para reforzar la legitimidad, a diferencia de Nicaragua, Bolivia o Argentina, donde los candidatos necesitan porcentajes inferiores. Otra variable que también debe considerarse para evaluar el futuro, pero difícil de plasmar en números concretos, es la participación. Tradicionalmente la abstención suele ser elevada (en las parlamentarias del pasado 13 de marzo rondó el 46%), si bien se recupera un poco en las presidenciales.

El número final de votantes dependerá del interés que susciten entre los ciudadanos tanto Petro como los otros dos aspirantes que compiten por enfrentarse al líder del Pacto Histórico en la segunda vuelta. Son Federico Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín y candidato de la coalición de centro-derecha Equipo por Colombia, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y exalcalde de Bucaramanga. Hasta hace pocas jornadas parecía que Gutiérrez se enfrentaría a Petro en la ronda decisiva, pero las opciones de Hernández han crecido de forma sostenida.

Las posibilidades de triunfo de ambos contendientes en la segunda vuelta serían a priori relativamente similares, aunque sin despreciar la mayor capacidad de Hernández de arrastrar el voto anti-Petro. De hecho, la campaña del líder izquierdista teme más el discurso populista y contra la corrupción de Hernández que el perfil continuista de Gutiérrez, más asimilable al uribismo. Al igual que en 2018, cuando ganó Iván Duque, la clave está en las opciones de la alianza informal 'todos contra Petro' que podría volver a conformarse. Ambos tienen una trayectoria política relativamente limitada y centrada en la gestión municipal.

Hasta ahora, el único líder que se impuso en primera vuelta ha sido Álvaro Uribe, en dos ocasiones. Hoy Petro lo tiene complicado, pero su triunfo no es imposible. ¿Cuál sería la diferencia entre ganar en la primera vuelta o en la segunda? Mucha, comenzando por la mayor legitimidad de origen que le permitiría al futuro presidente colombiano impulsar sus reformas sin depender de las instituciones políticas y judiciales de las que desconfía. No hay que olvidar que el Pacto Histórico está en minoría en la Cámara de Representantes y en el Senado, y que sin una adecuada política de alianzas no podría sacar adelante sus propuestas de cambio.

Si la segunda vuelta fuera entre Petro y Gutiérrez la disputa se plantearía dentro del esquema tradicional de izquierda/derecha o voluntad de cambio frente al continuismo. En este caso funcionaría la polarización y la crispación, que cada contendiente intentaría manejar en su propio beneficio. Si se enfrentaran Petro y Hernández, se asistiría a la lucha entre dos populismos: uno de izquierdas, heredero del chavismo, y otro de derechas, que mira a Donald Trump como modelo.

Ante estos escenarios, el futuro de Colombia emerge como poco alentador. Para muchos, dos de sus principales problemas son la violencia y la corrupción. Sin embargo, será clave la importancia de sus instituciones, ya que el sistema de pesos y contrapesos ha funcionado en el país de un modo relativamente eficaz. Mientras América Latina sufrió el flagelo de las dictaduras militares entre 1960 y 1980, Colombia fue junto a Costa Rica, Venezuela y México una de las cuatro excepciones continentales. Por eso es importante el futuro de la democracia colombiana, tanto para sus ciudadanos como para el resto del continente. Al mismo tiempo, Colombia respalda la postura de Europa, Estados Unidos y la OTAN en el enfrentamiento con Rusia. De ahí también la importancia de estas elecciones decisivas.