Colgados de la brocha

Acabado el curso político previo a las vacaciones estivales, parece el momento oportuno para hacer un breve compendio de las muchas cosas que han acontecido ... o, mejor dicho, dejado de acontecer, en las últimas semanas para Cáceres.

Empiezo por el ecopolígono CC Green, ese proyecto que, como vengo reiterando, constituye una entelequia inconsistente que tiene más interrogantes que respuestas, tanto sobre la infraestructura requerida como los condicionantes técnicos relacionados con los recursos disponibles. Vaya por delante que nada me alegraría más que equivocarme en este asunto.

Sigo con el desatino del adiós al Aeródromo, con cuatrocientos mil euros de derroche de dinero público del que se culpan, mutuamente PP y PSOE; continúo por el bandazo en el discurso del Gobierno Local respeto al proyecto de la mina de litio en Valdeflores, pidiendo ahora su vinculación a un gran proyecto industrial aunque, paradójicamente, se reconoce que no existe suelo donde ubicarlo; paso a continuación al tema, a mi juicio, más sángrate, cómico y contradictorio de todos los despropósitos, como es proyecto del microbuda, ese centro budista que iba a convertirse en un referente occidental para sus seguidores y que ha quedado en una simple atracción de feria reciclada de la Expo de 2015, con el agravante de que, si como se dijo, el proyecto era incompatible con la mina y ahora se respalda la mina, ¿cuál de los dos proyectos tiene futuro? He dejado para el final la gigafactoría de baterías en Navalmoral, la mejor noticia para Extremadura de los últimos cuarenta años, de la que los cacereños nos congratulamos a regañadientes, pensando que nos merecíamos este proyecto para la ciudad. Pero como ya dije, la gigafactoría no era posible porque no se han hecho los deberes.

La sensación con la que me quedo, en conjunto, es la del pintor al que se le cae la escalera cuando intentaba dar una mano de pintura a la ciudad y se queda 'colgado de la brocha', una situación, comprometida e incómoda. Lo bueno es que ya estamos resignados, porque el año en Cáceres es ese periodo de 365 días de decepciones.