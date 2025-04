Comenta Compartir

Cumplí los 65 años hace tres, estoy jubilao. Mis días transcurren en el campo, ya que recuperé el huerto de mis abuelos, que estaba abandonado. ... En mi terreno tengo gallinas, pollos, pavos, un burro, un perro y un gato. También procuro tener toda clase de verduras, frutas y hortalizas. Hace tiempo que me di cuenta que yo no voy a cuidar el huerto, es él quien me cuida a mí. Ahora quiero presentaros a mis colegas del campo, todos tienen mi «edad», son viejos, o, por lo menos, hemos cumplido un ciclo, somos cuatro, apenas nos separamos, jamás discutimos, nunca tenemos una palabra más alta que otra. Estos son mis colegas a los que tengo gran cariño y que Dios guarde muchos años: mi burro, 27 años; mi perro, 13; y, por último, el más tranquilo de los cuatro y que siempre está en lo alto y al que invito a que me acompañe al pueblo y que solo me contesta en los días de fuerte viento siempre la misma retajila: no puedo moverme, no puedo en estas tierras, tengo muchas raíces. Es un alcornoque de 650 años.

