Colas de reparto en Cáceres

Comenta Compartir

No he dejado de darle vueltas al titular del diario HOY del pasado 24 de diciembre: 'Personas sin recursos se agolpan en ACISJF para recoger ... alimentos navideños'. La imagen retrotrae a otras épocas en las que la beneficencia era el recurso habitual y único en este país, para hacer frente a necesidades sociales complejas, seguramente no tan complejas como las que actualmente acucian a tantas familias. Una forma de proceder retratada para siempre en la impagable película de Berlanga 'Plácido' (1961). Servía, además, como se ve en el filme, de impúdica exhibición social de las 'generosas almas', que se entregaban al socorro de los pobres. Hoy, sin embargo, en mi modesta opinión, esta forma de acción caritativa de la Asociación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina (ACISJF), ni es el recurso, ni es el procedimiento para' la atención de las necesidades sociales y la lucha contra la exclusión. No es el recurso porque las políticas publicas municipales y estatales, abordan de forma integral los problemas de vulnerabilidad social. Y, lo exigible, es que el 'tercer sector' colabore complementando esta acción social, de manera coordinada, digna y coherente. También con una acción subsidiaria de la pública, en aquellos espacios donde esta no llega. Pero además el procedimiento que utiliza esta ONG tampoco parece adecuado, por mucho que algunos medios insistan en crear artificiosamente 'colas del hambre', cuando lo que se montan en realidad son colas para repartir. El hambre, por suerte, es una pandemia desterrada de nuestro país hace años. A todos se nos ocurren más de dos procedimientos para hacer el bien a las personas vulnerables y excluidas. Procedimientos que se adecuan al consejo evangélico de que «cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará» (Mat. 6:3,4).

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY