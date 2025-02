Cohesión regional en Extremadura

Confieso mi temor y prevención inicial a los «ismos» identitarios, vía sentimiento, (localismo, provincialismo, regionalismo, nacionalismo…) porque a la postre anulan el raciocinio, la frialdad ... y objetividad del análisis circunstancial en la etapa en la que a cada uno de nosotros le ha tocado vivir en suerte, sin haber tenido parte ni arte en la selección del lugar en que nos nacieron. Parto de algo tan tangible, pedestre y vulgar, en que todo ser humano nace con las mismas características vitales, incluidas las que están sujetas a enfermedad y, sobre todo, con el mismo final, que es la desaparición, la muerte. En el camino discutimos, nos peleamos por el color de la piel, por el grado cultural, por la religión que profesamos, por las envidias o por las ansias de riqueza, motivados –conducidos– por un sentimiento de pertenencia, que hace que prevalezcan, contra todo análisis lúcido, las razones del corazón, la identidad.

La historia está llena de ejemplos trágicos, salvajes, grotescos y hasta bufos, por los que los humanos –animales racionales– nos hemos matado. Guerra de religión, cruzadas por imponer «nuestra fe» a la fe de los otros, incluso peleíllas incruentas entre localidades por la virgen o patrona del lugar.

Aterrizamos. La mezcla de orígenes, culturas, mini civilizaciones, influencias, etc., en esta península del sur de Europa a lo largo de los siglos han configurado un territorio formado por dos grandes nacionalidades (española y portuguesa) con múltiples variantes históricas y lingüísticas, que se han mezclado de forma ingente y que lo que circula por nuestra venas es, sencillamente, sangre roja, para entendernos. Cuando alguien pretende amplificar las diferencias en aras del sentimiento, invocando unas esencias patrias, en este mundo cada vez más globalizado y uniformado por medio de las tecnologías imparables de la comunicación de masas, tengo la impresión de que sus mentes se han detenido en un lugar impreciso del cosmos.

C'est â dire: Pongan en una casilla todo los que nos identifica como personas que buscan realizar lo mejor posible su periplo vital (es decir, aprender, crecer, desarrollarse, mejorar el nivel social, cultural económico, luchar contra las enfermedades y amortiguar el desenlace), y en otro apartado las diferencias lingüísticas, la tradición, la gastronomía, el color de la piel y de ojos, etc., y observen el resultado, saquen de forma sincera una conclusión.

El sentimiento de pertenencia acompaña casi toda la vida a una mayoría de personas. Así invocamos que somos de Montijo, de San Sebastián, de Rota, o de Madrid, colocando en primer lugar la localidad donde nos alumbraron. Después, extendemos la visión a la provincia o comarca, a la región, a la comunidad, a la nación, al continente… veratos, cacereños, extremeños, españoles, europeos…

Y cuando emigramos, el sentimiento de nostalgia nos invade alguna vez y, en nuestro interior, creamos la ilusión del regreso al pueblo, al terruño, al lugar donde crecimos, cuando nos consta que es misión imposible, porque nada ya es igual que cuando lo dejamos.

De ahí que me resulten tan estériles y ridículas las argumentaciones que en busca de una mayor financiación o provecho para sus lugares 'patrios' se hacen siempre en contra del vecino, del otro. En Extremadura, aún perduran los ecos de rivalidades entre Don Benito y Villanueva, entre Cáceres y Badajoz, entre Mérida y Badajoz, entre Montijo y Puebla de la Calzada, etc., etc. Y cuando todos creíamos que esas antiguallas estaban en el viejo baúl de los recuerdos, resurgen esporádicamente voces que reclaman «lo que en justicia nos corresponde» para quitárselo al vecino.

Por esos le temo tanto a ese patrioterismo de pandereta que aparece de vez en cuando en nuestros predios.

Y con buen acierto, organizadas por el Club Senior, se celebraron en Guadalupe, los días 3 y 4 de junio, unas jornadas sobre «cohesión regional en Extremadura», con las siguiente mesas de conferencias y debates: 'Historia del regionalismo extremeño', 'El papel de la educación como herramienta de cohesión', 'Los profesionales como promotores de cohesión regional', 'Las estructuras sociales de Extremadura como condicionantes de cohesión regional', 'La empresa y los empresarios como agentes de cohesión' y 'Los medios de comunicación como factor de cohesión regional'.

Cuando cunde y se generaliza el malestar y la desafección por la política estatal, el refugio, vía sentimiento, se encuentra en lo más cercano, en las políticas que pueden calibrarse con más facilidad por su incidencia. Pero sin perder la visión del conjunto, del que dependemos, en definitiva. Por eso siempre es oportuno reflexionar en voz alta con los especialistas para seguir inventando el camino. Es obvio que la presión hacia el poder (central o europeo) tendrá más eficacia cuando más unión refleje la petición o reclamación de la comunidad que nos circunda.