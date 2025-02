Comenta Compartir

Durante años les he pedido a los Reyes Magos utopías imposibles porque ansiaba una sociedad irreal que solo existía en mis sueños. Este año les ... escribo desde el corazón de una persona de 81 años, que cree en el socialismo democrático y que ha visto cómo han ido pasando luces y sombras. Les pido que en este trecho de camino que nos queda quiero que mis actos tengan coherencia y respondan al valor de mis pensamientos. También les pido conservar mis ideas y que nada turbe mi libertad, y que me dejen seguir hablando sin gritos pero con verdad. Quiero que erradiquen la mentira de la política y en los medios de comunicación, porque quien la utiliza para conseguir sus objetivos es un corrupto. Deben pensar que como progresista deben ayudarme a luchar contra la injusticia, contra el hambre, a favor de la solidaridad de una sociedad cosmopolita con derechos iguales para los distintos. Porque no creo que la solución a los graves problemas del mundo sea parcelar el planeta en estados cerrados y banderas que agoten sus esfuerzos en conservar la pureza de sus naciones. Quiero que los Reyes Magos digan a todos que se debe priorizar la actividad política y no agitar nuestra energía en poner fronteras, nombres y dueños al paisaje, porque quien así lo hace, por muy moderno que sea difícilmente se podrá llamar progresista. No me quiero olvidar de que iluminen a los pacenses para ayudarles a ser mejor y regular la ciudad que me acogió y donde he sido feliz. Soy consciente de que siempre les he pedido mucho a los Reyes Magos –tal vez demasiado– pero deben saber que, en este largo camino de mi vida, me he portado bien.

Cartas a la directora