Cogobernar el fuego

La virulencia de los incendios compromete a todas las administraciones y exige de sus responsables limitar las críticas a las justificables

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:52

España atraviesa horas críticas atemorizada por la voracidad de los incendios forestales y una ola de calor extremo que no parece que vaya a dar ... tregua, antes al contrario, en las jornadas que se avecinan. Con el desafío perentorio de controlar los fuegos aún por extinguir, lo que se conoce hasta ahora deja al paso de las llamas por las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Extremadura y Madrid un reguero de desolación: 6.000 vecinos obligados a desalojar sus viviendas casi con lo puesto, ecosistemas medioambientales y también económicos arrasados, el patrimonio incomparable de Las Médulas en León hecho cenizas y dos vidas calcinadas, la del madrileño de 50 años que intentaba salvar una yeguada y la de un voluntario en la provincia leonesa. El balance de este desgarro, en la esperanza de que no vaya a más con nuevos focos y de que el titánico esfuerzo de la Unidad Militar de Emergencias y otros equipos de asistencia logre aminorar los destrozos irreparables, permitirá calibrar el alcance de la devastación y la envergadura del trabajo de recuperación de montes, campos y entornos habitados. Y las inspecciones ayudarán a despejar el origen de cada incendio, un esclarecimiento imprescindible para determinar su casuística. Aunque el cóctel recurrente viene combinando una prevención insuficiente, desatención del cuidado forestal, negligencias inflamables y la acción de pirómanos movidos por patologías psicológicas o por pura compensación pecuniaria. Un trenzado cuya mecha contribuye a prender el calentamiento climático.

