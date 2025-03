La cogida a Emilio de Justo

Comenta Compartir

Emilio de Justo se anunció como único espada lidiando seis ejemplares de seis ganaderías distintas, con un casi lleno de Las Ventas, de 23.798 ... entradas se ocuparon 20.193, es decir se quedaron sin vender unas 3.605, pero daba aspecto de un lleno y expectación. Lo malo fue que al entrar a matar al primer toro fue prendido por el astado, que le dio una vuelta de campana y cayó sobre el cuello, lo qué motivó fractura entre la primera y segunda vértebra cervical que le impidió terminar la lidia y fue enviado a una clínica de La Fraternidad, donde le hicieron las pruebas correspondientes a la lesión del cuello. Así que aquí comenzó el drama para un torero que actuaba como sobresaliente, llamado Álvaro de la Calle, y que se encargó de lidiar los cinco ejemplares que quedaban en los corrales, y lo hizo como mejor sabía y podía. Lo interesante es que salió de la plaza por su pie y con el aplauso del público, que se hizo cargo de la situación. Yo me pregunto si el reglamento taurino estando dos sobresalientes en la corrida no reparte los toros a medias y tiene que ser uno solo quién cargue con toda la corrida. Según el reglamento, un sobresaliente en plaza de primera cobra alrededor de 2.250 euros, bien merecía que el propio espada cogido se acordará de este modesto torero y le cediera parte de sus honorarios, que supongo eran mucho más de dos mil, cinco toros entre 2.250 sale 450 la lidia de un astado, lo que demuestra que no es oro todo lo que reluce. Deseamos una pronta recuperación para Emilio de Justo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora