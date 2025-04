La Cofradía del Santo Lamento y el Sindicato de los Críticos

Comenta Compartir

El copyright de la 'Cofradía del Santo Lamento' corresponde, según creo, al presidente de los extremeños. Es un buen recurso dialéctico, sin duda. Lástima que ... no continuara la enumeración del resto de cofradías que conforman la vida social extremeña. Entre ellas, la 'Cofradía de los Resignados', la 'Hermandad de los Satisfechos', por no hablar de la enorme masa de los 'no afiliados', es decir, los sufridos ciudadanos que padecen sumisamente las penalidades y las incertidumbres de un vivir incierto. Tengo para mí que 'los resignados' y 'los satisfechos' son más responsables de la situación de Extremadura que los 'del lamento', a los que tanta aversión tiene el presidente Vara. Por supuesto que es cuestión opinable, pero vaya por delante la mía. Pienso que nadie dudará del carácter sufrido y abnegado del pueblo extremeño a lo largo de la historia. Alguien podrá incluso añadir otra de las características de los extremeños: la docilidad y la resignación. En definitiva, la pasividad para enfrentarse a los retos de la modernidad. Me dirán, y tienen razón, que no se puede generalizar, pero no dudo que lo anterior explica a la perfección la excesiva dependencia del poder de mis paisanos, sea cual sea su sesgo, la escasa presencia de la sociedad civil, y la indolencia para asumir riesgos emprendedores. Rasgos que heredamos de cuando el estado centralista ignoró las necesidades de los extremeños, pero que se han perpetuado en el Estado de las Autonomías. Ya no podemos culpar al viejo régimen, ni al franquismo, ni siquiera al centralismo, de nuestras carencias y debilidades, aunque este haya sido el deporte favorito de las élites extremeñas.

Además de las 'Cofradías del Santo Lamento', de 'los Resignados' y de 'los Satisfechos', conozco otra, eso sí minoritaria, en la que he pedido que me inscriban, si la autoridad lo permite: la 'Congregación del Espíritu Crítico'. Conozco a algunos de estos cofrades; los admiro porque sé de las penalidades que han sufrido por no seguir el dictado de los 'Satisfechos'. Mis colegas del 'Espíritu Crítico' no tienen inconveniente en reconocer que, en lo que respecta a Extremadura, profesan en la secta del 'vaso medio vacío', tratando siempre de ver por dónde se escapa el agua del talento de los extremeños, tratando de taponar el agujero por donde se produce la sangría de la energía de los extremeños, preguntándose, una y mil veces, qué nos sucede a los extremeños para estar donde estamos, siempre con la maleta a cuestas para sobrevivir o para prosperar. Y han llegado a la conclusión de que todo ello, y todo lo demás, se debe a la ausencia de 'espíritu crítico', aquel espíritu crítico que en Extremadura produjo personajes como Pedro de Valencia y afloró en el XIX toda una saga de 'críticos' que para sí lo hubieran querido otras regiones. Pero aquello fue flor de un día, y ello le permite decir al que suscribe que él, por razón de edad y no por otros méritos, vivió y conoció la Edad Media. Pero el 'espíritu crítico' tiene entre nosotros mala prensa. A las primeras de cambio, les cuelgan en la espalda el sambenito del pesimismo o del qué querrán y, salvo que cobren del Estado o tengan vocación de héroes, se le condena al ostracismo, lo mismo que los griegos y los romanos condenaban a los que se saltaban el protocolo. Ahora mis colegas me avisan del nacimiento de una nueva cofradía, la 'Cofradía del Adanismo', de aquellos que profesan la convicción de que con ellos se inaugura una nueva era, los que sostienen que «Extremadura liderará la revolución verde y digital en el XXI», los que proclaman que «hoy empieza un nuevo tiempo para esta región». Son los mismos que, en 2016, protagonizaron aquella secuencia, cien por ciento berlanguiana, de toda la Extremadura oficial a pie de escalerilla de un jumbo recibiendo al emir de Dubái pregonando inversiones millonarias para remediar el atraso industrial de Extremadura; los protagonistas de la foto del verano de 2021 junto al embajador de Emiratos Árabes poniendo fecha a la entrada en servicio de una azucarera en Mérida; los que embarcaron al Rey en la inauguración de un tren que ha causado los mayores estragos en la reputación de la región que se recuerdan. Y la relación de compromisos incumplidos sería tan añeja que podría iniciarse con lo sucedido en la protohistoria de nuestra autonomía, cuando en 1984, el presidente de la Junta inauguró una fábrica de ordenadores en un antiguo almacén de piensos. Se preguntan mis colegas, 'los del espíritu crítico', que, a la vista de estos precedentes, si las autoridades extremeñas, ya que están reñidas con la autocrítica, no deberían ser más prudentes a la hora de anunciar esos macroproyectos tan escasamente documentados. Y responden que en algo sí tienen razón los de la 'Cofradía del Adanismo': nunca en la historia han existido más oportunidades para afianzar el progreso de Extremadura. No por méritos propios, sino por la disponibilidad de recursos europeos para financiar proyectos de desarrollo. Y digo yo que, ahora, se necesitan más que nunca rigor, profesionalidad, independencia, en definitiva 'espíritu crítico', para evitar que prosperen los intereses de los cofrades del 'santo lamento', de 'los resignados' y de 'los satisfechos'. Pero, por favor, vigilen muy de cerca las proclamas de 'los adánicos'. Creo que fue Bertolt Brecht quien dijo que para que triunfe el mal solo se necesita que los buenos no hagan nada.

