Los codos por delante

Nadie quiere ser pobre. Ni viejo. Mientras en España vemos un documental donde el rey Juan Carlos no queda muy bien parado, en Gran Bretaña celebran los 70 años de reinado de Isabel II. Y lanzan un corto donde toma el té con el oso Paddington que no puedo parar de mirar. No voy a hacer comparaciones. La reina de Inglaterra es rica y no se le reprocha que lo sea. El 'former king', como pone en su documento de residente en Abu Dabi, ha tenido que trabajarse lo de no ser pobre. Lo de ser rico. La obsesión por no ser pobre es algo que no se tiene en cuenta en algunas de sus acciones. No es codicia, es otra cosa. Qué suerte la de no arrastrar ese temor, esa obsesión, esa necesidad. La reina de Inglaterra, salvo «un cierto malestar» y los problemas de movilidad, debe de ser la única mujer que teniendo una edad avanzada está mejor (o ha estado mejor) que los hombres de su edad, incluso que los más jóvenes. Volvemos a hacer comparaciones.

Una también tiene ese temor de ser pobre. Aunque mis oportunidades de no serlo vayan por no decir casi nunca que no a cosas de trabajo. Luego está el temor por la vejez. En 'No me acuerdo de nada' (Asteroide), Nora Ephron escribía: «Soy vieja. Tengo sesenta y nueve años. En realidad, no soy vieja. Viejo de verdad se es a los ochenta. Pero una persona joven definitivamente pensaría que soy vieja. A nadie le gusta reconocer que es viejo… Pero un día te falla la rodilla, o el hombro, o la espalda, o la cadera. Se acaban los sofocos; todo se cae, te salen manchas. El canalillo parece un hueso de melocotón. Si los codos estuvieran colocados hacia delante, te suicidarías…». Y el Niño de la Capea, con 69 años, reaparece por un día en los ruedos. Ruedo.