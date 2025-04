Código Penal Militar para guardias civiles

Comenta Compartir

Con tristeza he recibido la noticia de que solicitan un año de cárcel en una prisión militar para un guardia civil destinado en Murcia. El ... motivo es un «desencuentro laboral» con un superior. Me parece vergonzoso que en pleno siglo XXI a los miembros de la Benemérita se les siga aplicando el Código Penal Militar, puesto que su labor es meramente policial. Cada 26 días se produce un suicidio en el seno de la Guardia Civil. Tal vez ello sea debido a la férrea disciplina a la que se ven sometidos sus miembros. Desde aquí animo a todas las asociaciones del cuerpo para que lleven a cabo una manifestación en la que se reivindique la no aplicación de dicho código.

Temas

Opinión HOY