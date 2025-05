¿Un Código Penal a la carta?

Buena parte de la seguridad jurídica, sobre la que descansa la esencia de un Estado democrático y de derecho, atañe al principio genérico de que « ... la ley es igual para todos». Esto se refiere, no solo a la aplicación de la ley, sino a la concepción de la ley.

Es decir, lo de que la ley sea igual para todos abarca también que no pueda (o incluso, no deba) ser cambiada para castigar o beneficiar a una persona o personas concretas. Tanto es así que principios admitidos en derecho como el de «in dubio pro reo», no permiten que un hecho acaecido con anterioridad pueda ser revisado o ajusticiado por una reforma legal, salvo que beneficie al sentenciado.

Pero, además, hay otro principio, y es que la ley se dicta para regular comportamientos o actuaciones que puedan perjudicar a toda la sociedad o a algunos individuos, por lo que no cabe vincular un cambio legal a cuestiones que nada tienen que ver con los hechos que se pretende evitar o los derechos que se busca proteger.

Estos principios saltan por los aires con el interés de Sánchez por reformar el Código Penal, un conjunto de normas que, como añadido, afectan y protegen derechos tan fundamentales como la vida, el orden o la libertad. Porque la reforma no nace al amparo de nuevas figuras delictivas que hay que combatir, ni tampoco de una reflexión jurídica sobre la necesidad de cambiar tipos, penas, o consideración de los delitos, sino por la presión de sus socios de gobierno que están directamente afectados, y que probado está que, a sabiendas, atentaron contra derechos fundamentales, que estaban legítimamente tipificados como delito, antes de que los cometieran.

Si un Gobierno, al amparo de su precaria mayoría y presionado por intereses espurios, cambia el Código Penal 'a la carta', para favorecer a determinadas personas, con nombres y apellidos, amén de quebrar los principios de seguridad jurídica e igualdad ante la ley, está creando un peligroso precedente: ese Gobierno, o cualquiera que le sustituya, puede tener la tentación de usar futuras mayorías para toda clase de tropelías, por ejemplo, perseguir y castigar la crítica a su gestión.

Por muchas cortinas de humo que se tiendan, la ciudadanía sabe que la reforma pretendida de los delitos de sedición y malversación solo busca contentar a grupos y personas que atentaron gravemente contra el orden constitucional, y que, lejos del arrepentimiento, declaran que lo volverían a hacer para satisfacer sus deseos secesionistas, soslayando la opinión y derechos del resto.

Los representantes del estado en la comunidad autónoma de Cataluña usaron las instituciones y los recursos públicos para subvertir, por la fuerza, la Ley y el orden Constitucional. Y la fuerza no implica necesariamente disparos y bombas. Ahí tenemos los recientes casos de la conspiración neonazi en Alemania o la actuación del ya expresidente Pedro Castillo en Perú. Ni en uno ni en otro caso hubo un solo tiro, pero nadie duda de que se usó la conspiración y la fuerza, la que otorga el poder.

En cuanto a los posibles matices de proporcionalidad por el tipo penal de la malversación, en función de quién, cómo, para qué, es como discutir sobre si son galgos o podencos, porque acudiendo a la RAE el significado de malversar es claro: apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función. Juzguen ustedes mismos.