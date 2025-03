Ese coche azul es la resistencia

Comenta Compartir

A mí Google me envía periódicamente un correo inquietante que me informa de por dónde me he movido los tres últimos meses. Y si le ... acepto todo, me adjunta hasta las fotos que hice en cada lugar, el tamaño de mi huella de carbono en activo y en reposo y cuántos insectos maté a mi paso.

Aun existiendo estos reportes, que son un pago en especie por usar el buscador de buscadores, el Ayuntamiento de Badajoz ideó la semana pasada la encuesta de las encuestas: preguntará a los vecinos por dónde y cómo se desplazan cuando van por la ciudad, que es como preparar un cuestionario sobre si hace frío o llueve en vez de asomarse a la ventana y sacar tu propia conclusión. 62.000 euros nos costará recabar lo que supongo se parecerá a un mapa de colores con códigos y que ayudará a tomar no sé qué decisiones pues entre otras cuestiones hay que contestar si eres hombre o mujer o si estás en el paro. Lo anterior, relacionado con la movilidad, no es menos misterioso que el Suzuki azul al que los obreros han hecho un pedestal en vez de detener las labores de asfaltado argumentando que si el de la grúa municipal no trabaja ellos tampoco. Como la seta de Hiroshima en mitad de una calle Stadium cuyo sino es convertirse en corredor verde, ese coche aparentemente olvidado de matrícula DCC y por tanto de 2004, nada sospechoso de tener enchufe ecológico, hibridar o echar flores por el tubo, es algo así como la resistencia a esta descarbonización desordenada y elitista, un grito anti Greta, un 'yo de ahí no me muevo' ante la posibilidad de que en un futuro próximo prohiban la circulación por el centro a determinados vehículos cuyos dueños no pueden pagar la versión del Suzuki que no echa humo, silba al pasar y te informa de cuántas aves has salvado por kilómetro.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY