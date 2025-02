La Coca-Cola, Ángel de España y Dardy's

Era yo un tierno infante cuando oía historias de contrabandistas del café en Badajoz, mochileros que divulgó el escritor Antonio Ballesteros Doncel.

Se daban cita ... en las traseras de la Coca-Cola luego de haber pasado de Portugal a España con su cargamento a las espaldas, atravesando el río Caya o Caia. También en ese lugar, traseras de Coca-Cola, se citaban a lomos de sus 'ducatti' los buscadores de los pichones que caían muertos tras los disparos de los tiradores que competían por las apuestas y por deporte (¿?).

La fábrica de Coca-Cola que está siendo demolida era un símbolo. En sus pistas, que nos cedía Pepe Gómez Capilla, hice mis pinitos en el tenis jugando con Teresiano Rodríguez Núñez, mi director, y mis colegas Julián Leal y el fotógrafo Alfonso Rodríguez, que tenía fuerza para mandar las pelotas a la frontera de Caya. Al lado se alzaba el frontón del Tiro y después apareció Dardy's, que gestionaba Eduardo Polanco y donde escuché por primera vez cantar a Ángel de España, quien arrebataba a los comensales cuando cantaba «me quemaste, me quemaste».

Allí, junto a Dardy's, cuando yo era aún un joven prometedor, trajo la Asociación de la Prensa de Badajoz a su Caseta de la Prensa en las ferias de San Juan a Los Mustang, los Lone Star y el Duo Dinámico con Manolo y Ramón cuando aún no sonaba su 'Resistiré', sino 'Esos ojitos negros' y otras por el estilo.

Hasta hace cuatro días, como quien dice, he tenido en mi casa las toallas de la Fanta naranja que me regaló Pepe Capilla y me acompañaron algunos veranos a La Antilla y otros lugares de evasión.

Ahora se va la fábrica de Coca-Cola, como se fue el Tiro, Dardy's y los salones Murano. Menos mal que aún, confiamos, nos queda el mes de abril. Ese no nos lo robarán, espero.