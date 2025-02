Coacciones y caceroladas

Comenta Compartir

El desahucio es una medida creada para amparar al propietario, pero como en la actualidad todo invierte su orden, se ha especializado en proteger no ... a cualquier arrendatario, sino al okupa ilegal y al inquilino moroso e incumplidor. El Estado, a través de sus leyes, infunde miedo a los ciudadanos bajo amenaza de incurrir en delito de coacciones si se invita al ocupante a que se vaya, no de su casa, sino de la tuya. No todo el mundo tiene la 'suerte' de que la solidaridad vecinal, como ha pasado recientemente en Badajoz, consiga lo que no consigue la justicia, que es devolver la casa a su legítimo dueño, aunque se hayan llevado otras muchas pertenencias (y el piso no, porque no podían). Resulta chocante que si reclamas algo que te pertenece por derecho, puedes incurrir en coacciones, pero los que usurpan, allanan, no pagan, destrozan y cometen mil barbaridades, gozan del amparo legal y la privación de la vivienda y/o del uso que pudiera hacer de ella su dueño, eso no es coacción.

Desde el año 2020 se han dictado ocho reales decretos leyes, adoptando, entre otras medidas, la prórroga de los arrendamientos y la suspensión de los lanzamientos, desplazando al arrendador la carga social de amparar a los que carecen de viviendas (que no siempre faltos de recursos económicos), cuando esa función de conseguir vivienda digna, en modo alguno le corresponde. Será que «en tiempos de corrupción es cuando más leyes se dan» (que no lo digo yo, lo decía Condillac. en plena Ilustración). Entonces, ¿qué hacer con leyes inútiles, injustas y arbitrarias que inclinan la balanza y generan desigualdades e inseguridad jurídica? Pues el gran Gandhi daba prácticos consejos: «Cuando una ley es injusta, lo correcto es desobedecer» y «ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria». Quizá sea mejor incitar a reclamar lo que es justo, porque la mayoría y el sentido común se imponen frente al miedo y la desvergüenza. Ojalá hubiera muchas caceroladas.

Cartas a la directora