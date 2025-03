Clepsidras y nenúfares

Comenta Compartir

Recuerdo que Francisco Umbral dijo que lo de Azorín no tenía mérito. Que porque dijese que el cielo es azul, eso también lo podría decir ... su tía. Qué cosas las de Umbral. Tal vez tuviese sus razones para decir lo que decía, pero a servidor Azorín le ha parecido siempre un primer espada de la prosa, sobre todo descriptiva. A ver si nos enteramos. Una cosa es el escritor de novelas en las que hay muchos acontecimientos –la narrativa– y otra es el escritor descriptivo en el que lo de menos es lo que pasa y lo demás el escenario y todo lo que lo forma. Pues sí, soy un enfervorecido admirador de la prosa de maestro Azorín, y no digamos de un paisano suyo de Levante: Gabriel Miró. No sé qué tienen esos escritores levantinos que hacen verdaderas virguerías con nuestro idioma español. No hace tanto Manuel Vicent aparecía por los periódicos y nos maravillaba con su estilismo prodigioso. Otra vaina es que fuese «progre» y antitaurino; pero en eso no entramos. Realmente lo que nos mola es la expresión y no tanto el contenido. Así no más, y retrocediendo un poco, o un mucho según se mire, nos aventamos a aquel siglo tan entretenido en guerras y demás barbaridades; pero que nos ofreció una panoplia increíble de genios de las letras. Servidor se rindió siempre a aquel portento de las novelas históricas que fue D. Benito. Eso no vamos a cuestionarlo ni discutirlo. Ahora bien, un poco después llegó desde Nicaragua Rubén Darío y «ya vienen los claros clarines», alucina uno en technicolor con la riqueza formal de aquel genio del verso. «Qué tendrá la princesa / un suspiro se escapa de su boca de fresa….». Rubén eterno, increíble, divino. ¡Qué magnífica interpretación la que hizo de él un actor cacereño: Daniel Holguín! «Dichoso el árbol, que es apenas sensitivo/ y más la dura piedra que esa ya ni siente….». Ahora otro maestro del florete y del estoque: Pedro de Lorenzo. No sé por qué temo que su estilo no es fácilmente aceptado. Tal vez ni lo fuese en aquellos tiempos pretéritos del siglo pasado, cuanto más ahora en que se denosta, ¡y de qué manera!, todo lo del ayer, sobre todo lo de hace más de cuarenta y tantos años. La prosa de Pedro de Lorenzo desconcierta al lector. Ahí hay de todo: interrogaciones, metáforas, sinécdoques, metonimias, alusiones, retrocesos, cultismos, arcaísmos, neologismos, lo que haga falta. Pero todo brillante, excelso, refinado, genial en suma. Lástima que las nuevas generaciones no tengan ni mínima idea de su presencia en las letras extremeñas, y por ende, españolas. A la postre, ya imaginan por dónde va los tiros. Este idioma, cuyo vagido empezó allá por Valderredible y San Millán, se ha enriquecido de tal forma que eso quisieran esos herejes que tanto nos envidian. E incluyo a los renegados felones de por aquí cerca que, ebrios de envidia, lo prohíben en sus colegios. La culpa es de esos ilustres escritores, por haber dado tantísimo brillo a su/nuestro idioma. ¿Verdad, maestro Azorín, D. Benito, Rubén Darío… Pedro de Lorenzo? La belleza en la palabra: clepsidras y nenúfares.

