No se qué privilegios o derecho les ampara a los fumadores para tirar las colillas por todos los sitios, cuando nosotros enseñamos a los pequeños ... a no tirar nada al suelo y que usen las papeleras. Hace unos días estuve en un torneo de fútbol en Calamonte, las instalaciones eran estupendas, todo estaba limpio, la gente era encantadora, había varias personas cuidando y limpiando las instalaciones... todo bien excepto por los fumadores, ya que por todos lados había colillas. Tengo una nieta que está aprendiendo a andar y se caía por la zona en la que estaban las colillas, ensuciándose y cogiéndolas, y no lo entiendo porque está prohibido fumar en parques e instalaciones deportivas. Está todo lleno de colillas, mires por dónde mires, con lo contaminantes que son.

Hace unos días ví a un chaval que cuando terminó de fumar un cigarro, lo apagó en el adoquín de la acera y lo tiró a la papelera, me dejó anonadada y le dije que era la primera persona a la que veía hacer esto, lo felicié y me respondió muy amablemente: «Es que soy portugués».

Cartas a la directora