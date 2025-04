Clemenceau y la verdad

Comenta Compartir

El líder francés George Clemenceau acuñó la archiconocida frase: «La guerra es un asunto demasiado importante para dejarla en manos de los militares». En los ... últimos días estamos viendo a diversos políticos que están siguiendo la estela del expresidente norteamericano Donald Trump. El magnate y demagogo, impulsor de la mentira como estrategia política, solía responder a los periodistas que le realizaban una pregunta incómoda con una sola palabra: «Fakenew». Pablo Iglesias fue uno de los primeros en considerar falso todo lo que no se ajustaba a su marco pero antes los había realizado el líder de Ciudadanos, Alberto Rivera. En el cierre de campaña de las elecciones de Castilla y León, fue el propio Pablo Casado quien denunció las supuestas noticias falsas dedicadas a desgastar la estrategia de su candidato. Ahora con psicodrama madrileño de detectives, Ayuso, comisiones, etc... la primera decisión del PP fue negarlo todo. Es una estrategia peligrosa porque si todo es falso, no hay criterio para la verdad. Parafraseando a Clemenceau, la verdad es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos.

