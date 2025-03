La clave de la Transición

Imborrables en mi memoria, ya durante el tardofranquismo, las madrugadas televisivas viendo 'La Clave' y las veladas de boxeo de Pedro Carrasco y Mando Ramos, ... entre otras. Otro tiempo... ¡irrepetible!. 'La Clave' se convirtió en símbolo de la Transición, al fomentar el diálogo, que era lo que faltaba entonces en España. En la democracia que hoy tenemos hay diálogo, pero de sordos.

José Luis Balbín copió la idea del programa de un espacio de debate de la televisión francesa. Fue su director, presentador y moderador, contando con un equipo solvente, con periodistas y escritores tan buenos como Daniel Sueiro o Jesús Torbado. Formalmente, el programa se abría con la sintonía de Carmelo Bernaola, mientras aparecían los rótulos del equipo y los invitados hablaban con José Luis Balbín antes de acomodarse. En seguida, Balbín hacía una presentación introductoria sobre el tema, importante por su actualidad o por su trascendencia histórica. A continuación se proyectaba una película –generalmente de calidad– para motivar y situar a los espectadores. La democracia, el anarquismo, el Opus Dei, la OTAN, la homosexualidad, el Valle de los Caídos, la pena de muerte y tantos otros. Y, finalmente, una serie de invitados –expertos y plurales, nacionales e internacionales– debatían abiertamente. Por el plató pasaron figuras relevantes de la política, la cultura, la ciencia, etc. Llegó a tener hasta 16 millones de espectadores de audiencia y estuvo en antena desde el 18 de enero de 1976 hasta finales de 1985.

La Transición se produjo no solo por la oposición extramuros a la dictadura sino también por la oposición intramuros. En el segundo caso sitúo a 'La Clave' de Balbín o a revistas como 'Cuadernos para el Diálogo' o 'Índice', la primera patrocinada por Joaquín Ruiz Giménez y la segunda dirigida por el gran periodista extremeño (Ruanes) Juan Fernández Figueroa, ambos franquistas. Balbín fue también del Régimen, no tanto por identificarse ideológicamente con él, como por trabajar para él. Colaboró en el diario 'Arriba', órgano de Falange, fundado en 1935 por José Antonio Primo de Rivera. También en el diario 'Pueblo', dirigido por el notorio franquista Emilio Romero. Finalmente, su amigo Martín Villa le nombró, en marzo de 1974, jefe de Prensa y director de Servicios Informativos del Ministerio de Obras Públicas. Por no hablar de su asistencia, durante la adolescencia, a los campamentos del Frente de Juventudes, alcanzando el título de jefe de centuria. También desempeñó la secretaría del Sindicato Español Universitario (SEU), donde conoció a Martín Villa, jefe nacional del mismo. Pero, por encima de todo, Balbín fue un hombre dialogante.

Precisamente las conexiones de Balbín con el Régimen hicieron posible que el programa sorteara muchos escollos. Sin embargo, terminó chocando con el poder político socialista, al que creyó permisivo. Cuando decidió abordar la corrupción socialista en el Ayuntamiento de Madrid y cuando cuestionó el cambio de posicionamiento socialista respecto de la OTAN, firmó la sentencia de la desaparición del primer programa de debate que hubo en España.