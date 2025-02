'La clave' y la televisión basura

El reciente fallecimiento del periodista José Luis Balbín, a muchos nos ha traído a la memoria uno de los mejores programas informativos y de debate ... de la historia de la televisión en España: 'La clave', que reunía en cada entrega a un elenco de especialistas sobre la temática del asunto a tratar, o simplemente filósofos, cineastas, políticos o columnistas que no constituían para nada esa condición de «tertuliano» tan en boga actualmente en cadenas radiofónicas, a sueldo, con opinión sesgada y que son siempre los mismos, acompañados por su inseparable tablet, al ser imposible que dominen y tengan juicios formados sobre los infinitos perfiles de la realidad. Como recordarán, en 'La clave' se proyectaba una película para ilustrar y centrar el debate, que nos dio también oportunidad de introducirnos en un cine diferente al que suelen ofrecer las parrillas comerciales de las cadenas de televisión.

En sus inicios, este programa abordó materias candentes que suponían una apertura a la democracia en nuestro país. Recuerdo incluso que en algunas asignaturas de mi etapa universitaria algún programa fue de visión obligada para después continuar el debate en clase. Era frecuente también escuchar en los centros de trabajo: «¿Viste ayer 'La clave'?» como ahora preguntamos por 'MasterChef'. 'La clave' supuso, años después, la llegada de otros programas con este formato de debate a las diferentes cadenas que se fueron creando.

Es verdad que nos estamos refiriendo a una época en que tan solo teníamos TVE1 y el UHF, y además sin «televisión matinal», y no había mucho donde elegir. Nadie pone en duda que el hecho de poder acceder en el momento actual a más de 40 canales es un avance sideral en comparación con aquellos años iniciales de 'La clave'. Y es igualmente cierto que ahora también existen interesantes programas de debate. La diferencia quizás es que en aquellos años no tenía uno la oportunidad de hacer 'zapping' y pasarse a 'Supervivientes', 'First Dates' u otros programas centrados en las alcobas de los famosos, con absoluta carencia de contenido cultural, y pasar así el resto de la noche empapado en esa banalidad y bazofia televisiva que llevaron a la Real Academia de la Lengua a admitir el neologismo «telebasura» con la siguiente definición: «Conjunto de programas televisivos de contenidos zafios y vulgares». Es lamentable que la batalla por las cifras de audiencia –y, por ende, por el pastel monetario de la publicidad– estén en la base de la proliferación de estos engendros televisivos «que la población demanda»; por tanto, también son un termómetro impepinable del nivel cultural del país. Es en efecto lastimoso que la población no demande mayoritariamente una programación como la que preconizó Balbín en sus más de 400 entregas.

Permítanme que me despida con una frase que solía repetir mucho José Luis Balbín, para centrar mi intención y que me sirve también para desearles un buen verano: «No se trata de vencer, ni siquiera si me apuran de convencer, simplemente de reflexionar con ustedes».