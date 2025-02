Todo claro

Comenta Compartir

Lo más importante que ha pasado en RTVE en los últimos tiempos es que Ana Blanco ya no presente el Telediario. El resto es una ... continuación del dejarse ir como gorda en tobogán. Llevan tirándose de cabeza desde hace años. Ahora dimite José Manuel Pérez Tornero porque no tiene apoyo. Dicen que el deterioro con los consejeros empezó con su decisión de acabar con 'Las cosas claras', que era algo que reclamaban los consejeros nombrados por el PP. Se quitaron de en medio a Cintora. Unidas Podemos habló de «despido político», como siempre que quitan a Cintora de algún sitio. 'Hablando claro', pese al título, no era el espacio que lo sustituía. Es 'La hora de La 1', que va después. Sus presentadores, al promocionarlo, no tuvieron problema en decir que era como el de Cintora, pero sin Cintora. Gatopardismo con todo el cuajo. Por suerte, 'Cine de barrio' sigue ahí. Si ya era el mejor programa de TVE, con Alaska y Machús Osinaga es imprescindible.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión