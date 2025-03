Un clamor insoslayable

Los cientos de miles de personas que se congregaron ayer, en la movilización convocada por el PP, en las 52 capitales de provincia españolas para ... mostrar y canalizar el descontento social contra la amnistía a los encausados por el 'procés' y el resto de cesiones de Pedro Sánchez al secesionismo compusieron una imagen lo suficientemente elocuente, sin incidente alguno, como para que el presidente del Gobierno aún en funciones la arrincone sin apercibirse de su significado y sus consecuencias. España se ha dotado de un modelo de democracia parlamentaria que se traduce en que alcanza la Moncloa el candidato que sea capaz de labrar una mayoría suficiente en el Congreso. Por ello, ni la investidura de Sánchez ni el Gobierno resultante del PSOE con Sumar serán ilegítimos por constituirse sobre una conjunción sin precedentes con el independentismo de Junts, ERC y Bildu, el soberanismo del PNV y el BNG y los nacionalistas de Coalición Canaria; y no cabe que ninguna de las fuerzas opuestas a la coalición gubernamental y sus apoyos ponga en tela de juicio la licitud de esa mayoría conforme a nuestro sistema político. De la misma manera, cualquier expresión de violencia que tenga por objeto llevar hasta lo intolerable las manifestaciones ante las sedes de los socialistas ha de ser condenada y atajada sin paliativos por el bien de la convivencia, que es de todos.

Pero la denuncia de los excesos, retóricos o tangibles, y el mandato de serenidad y tolerancia que debe presidir la traslación a la calle de cualquier descontento que anide en la ciudadanía no deben derivar, a su vez, en la deslegitimación de los miles de manifestantes que ayer respondieron al llamamiento de la primera fuerza electoral del país; ni de aquellos otros que, no simpatizando con la derecha, expresan su desazón por unos pactos que sienten que no les representan al favorecer a partidos que tienen en sus manos la gobernabilidad de España ambicionando romper con ella. El acuerdo suscrito por el PSOE y Junts asume la lectura sesgada que viene efectuando el independentismo catalán del 'procés', mostrándose sensible en su redacción a las multitudinarias manifestaciones con que el separatismo hizo prevalecer su voz en la calle frente a los catalanes, mayoritarios, que no querían divorciarse del resto de españoles. Por ello y por la concordia que asegura perseguir, Sánchez no puede desoír ahora el amplio y plural rechazo que suscitan las contrapartidas que ha otorgado para garantizarse su reelección.