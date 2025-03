Ciudadanos quemados

La fatiga pandémica es a estas alturas un hartazgo del carajo. Se nos ha agotado ya la comprensión de la que llevamos echando mano casi ... dos años para justificar, en la dificultad de gestionar una pandemia, los virajes diarios y los cambios de protocolo que venimos sufriendo y que ya nos tienen locos a todos.

He leído esta semana en un reportaje que los psicólogos dicen que 2020 fue el año del gran susto, cuando llegó el virus que nos revolcó, pero también el año en el que sacamos fuerza y energía colectiva para iniciar la lucha. 2021 se convirtió en el de la resiliencia, esa palabra que pusimos de moda para explicar la capacidad camaleónica de la que tuvimos que tirar, quienes tienen la suerte de tenerla o encontrarla, para resistir en una lucha que nos habían dicho que para entonces ya habría finalizado, pero que resultó un vaticinio equivocado. Como casi todos los que se han hecho. Así que dicen los psicólogos que este 2022, con la batalla sin finalizar, agotada casi por completo la comprensión y el hartazgo disparado como los contagios, puede ser el año de la resignación o que parece que lo es en estas primeras semanas que llevamos.

La resignación es ese sentimiento que se manifiesta en expresiones que seguro que ustedes han escuchado más de una vez en estos días: 'Ya me da todo igual', 'esto no va a terminar nunca', 'estamos perdiendo nuestra vida', 'yo paso y que pase lo que tenga que pasar'... Pero resulta que la resignación nunca es buena. Y explican los expertos: «Resignarse es sentirse impotente, que no tienes el control y adoptas una postura pasiva. Esto genera ansiedad e incluso ira o ganas de saltarte las normas».

También esta semana hemos conocido que la OMS ha recogido por primera vez desde este 1 de enero, en su clasificación internacional de enfermedades, el síndrome del trabajador quemado. Se trata al parecer de un trastorno provocado por un estrés laboral crónico que no se gestiona adecuadamente y que provoca, entre otros efectos, fatiga física y mental, indiferencia y cinismo creciente, irritabilidad, desmotivación... La pandemia está haciendo que el síndrome vaya a más y un ejemplo claro se está viendo en los sanitarios, colectivo en el que se están dando muchos casos de 'burnout', término inglés por el que se conoce a este trastorno.

Y resignados unos y quemados otros, agotados casi todos, nos extraña que se estén produciendo situaciones de tensión entre sanitarios y pacientes, nos llevamos las manos a la cabeza cuando se produce una agresión en algún centro de salud de la región como si no pudiéramos siquiera imaginar cómo se ha llegado a esta situación, cómo se ha pasado de los aplausos a los enfrentamientos.

«No hay ninguna circunstancia que pueda justificar una agresión; las negligencias, quejas o demandas se encauzan de otra forma, por eso existe la defensora del paciente del sistema público», ha dicho Pedro Hidalgo, presidente del Colegio de Médicos de Badajoz.

Por supuesto, así es, nunca una agresión se puede justificar. Pero además de denunciarla y expresar una repulsa sin paliativos ante la más mínima que se produzca, algo más se debería hacer para tratar de mitigar el clima de crispación en el que estamos. Y ese algo tiene que llegar y llegar ya de manos de quienes dirigen la sanidad. El atracón de positivos que llevamos ha puesto de manifiesto que en esta pandemia hemos aprendido poco y que el sistema sanitario sigue cogido con alfileres y que, por eso, los centros de salud se colapsan y los sanitarios no dan más de sí y que, por tanto, la atención sanitaria es deficitaria. Para unos ciudadanos que ya no sabemos si el autotest vale o no, que no tenemos forma de comunicar el positivo, que no sabemos siquiera si hay que seguir haciéndolo o ya no es obligatorio, que recibimos la llamada del rastreador cuando hemos acabado la cuarentena o logramos, aunque esto ahora sí se está tratando de resolver, tramitar la baja laboral cuando es la hora del alta. En fin, un follón que no ayuda ni a los sanitarios ni al sistema, que nos tensiona a todos y que deja sin la atención precisa a quienes tienen otras patologías.

Posiblemente muchos hacemos un mal uso del sistema sanitario y acudimos a él cuando no deberíamos. Pero resulta que es tremendamente complicado seguir los mil cambios que ustedes, autoridades sanitarias, van indicando y también comprenderlas. ¿Cómo es posible que el resultado de un test de antígenos antes había que confirmarlo y ahora es palabra de ley?

Mientras se decide si se gripaliza o no la covid y se acuerda o no poner en marcha otro sistema de medición, algo habrá que hacer –no más vaticinios por favor– para acabar con el carajal en el que estamos metidos, que quema a sanitarios y a los que no lo somos, aunque solo sea para que todos veamos que la decisión que se ha tomado no es cruzar los dedos a ver si esta ola pasa pronto, porque total antes o después los contagios bajarán, y mientras tanto sálvese quien pueda. Porque ese camino ahonda en la resignación, que no es buena.