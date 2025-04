Yo no sé que más querían, los tíos. Que no ponía interés, dicen. Que no llegaba a los mínimos estándares requeridos, alegan

Comenta Compartir

Hasta aquí llegaron las aguas. Me largo. Me marcho. Me piro. Y que conste que no me echan: me voy yo. ¡Pero si les estaba haciendo un favor! A ver cuántas firmas pueden tener en nómina a un tipo de mi categoría. Con mi garbo y mi tronío, con mis contactos y mi popularidad, con mi planta de joven liberal, de emprendedor visionario, de hombre hecho a sí mismo, de ejecutivo de banco de imágenes. No se han visto en otra igual.

Yo no sé que más querían, los tíos. Que no ponía interés, dicen. Que no llegaba a los mínimos estándares requeridos, alegan. Que he tenido un rendimiento bajísimo, señalan. Que no me he implicado lo suficiente, arguyen. Vaya, como si jugar la pachanga de solteros contra casados que organizaron en Navidades no fuera bastante. Tres goles como tres soles que marqué. Los de fiscal y tributario haciéndome la ola. Los becarios, flipando. Y hasta llevé a mi chica para animar el cotarro, que se puso a cantar flamenquito después del partido y acabaron las mujeres de los socios levantándose la falda a la altura del muslo, despeinándose las mechas y dándose golpes de pecho sobre los colgantes de Tous. Y todavía se quejan.

Me van a hablar a mí estos de la cultura del esfuerzo, con todo lo que he retuiteado a Toni Nadal. Lo peor es que dicen que yo no sabía ni dónde estaba el cuarto de baño. Ese ha sido García Guaje, seguro. Un votante del PSOE que aún no me ha perdonado que no pactáramos con ellos. Un rencoroso es lo que es. Y un carcamal, que tiene la próstata como un balón de rugby y se pasa la vida echando viajes al aseo. En fin, la envidia, que es muy mala. Y que yo soy un ciudadano libre y a mí no me doblega nadie. Ni Jordi de 'MasterChef'. A ver si me fichan.