La ciudad vaciada

De un tiempo a esta parte es tema recurrente el de la España vaciada, concepto que engloba a todos esos pequeños pueblos repartidos por todas ... las provincias que mueren porque sus pocos habitantes son mayores y van muriendo lenta y silenciosamente.

Los cementerios se llenan y las calles se vacían. Solo son recorridas por los espíritus de quienes poblaron aquellas casas ahora semiderruidas. Pero ese fenómeno demográfico, a mi juicio imparable, no se detiene solo en los pueblos, los núcleos rurales, las pequeñas aldeas. También las ciudades, sobre todo las medianas, sufren un proceso similar, aunque de carácter interno, que afecta solo a una parte de su estructura urbana.

Y justamente se centra en el centro, valga el juego de palabras. Los cascos antiguos con calles estrechas, viejos caserones, con muy poca vecindad y con escasas actividades en ellos, languidecen y se degradan.

Badajoz es en este sentido un caso paradigmático. En su casco viejo se acentúa ese aspecto de decadencia, de agonía, de decrepitud y abandono que viene mostrando desde hace años, varias décadas. Ya en el año 2000 Manolo López, en una de sus memorables columnas, escribía que las calles del centro, «tomadas al asalto por la desolación son un ejemplo fúnebre de un Badajoz que se muere por más que loables intentos de recuperación se ejerciten desde todas las instancias».

Con el Plan Urban que se implementó en los 90, se invirtieron 14 millones de euros (unos 2.300 millones de pesetas entonces) en mejorar las condiciones del entorno con la renovación de las infraestructuras, restauración de edificios, rehabilitación y otras actuaciones. Parecía que el Casco Antiguo empezaba a respirar, a tomar un nuevo aire y cobrar nueva vida. Fue, como se dice ahora, un 'arreglito estético', que sirvió para mostrar un aspecto más presentable, más lozano. Terminado el Plan, acabado el dinero, los años, la intemperie, la falta de atención, el abandono, han vuelto a hacer estragos en el centro de la ciudad. Y, nuevamente, sus calles vuelven a mostrar esa desolación, esa «callada quietud», esa «tristeza sin fin», como cantaba Aznavour sobre Venecia, porque le faltaba algo, lo esencial para él.

También a Badajoz, a esa parte de la ciudad, su corazón, le falta algo. Le falta la presencia de gente, el trasiego por sus calles, las voces, las risas, el palpitar de los corazones; no tiene negocios, carece de actividades. Porque justamente esto es lo que le falta: vida humana, vida urbana. Recuperar el centro no es, en mi opinión, solo cuestión de dinero, de inversiones millonarias. De nada valdrían si los proyectos y obras que se desarrollen no van acompañadas de planes que favorezcan la repoblación, la apertura de centros e iniciativas que atraigan a la gente para hacerles sentir que hay motivos para vivir en el centro, el corazón de la ciudad. Donde está su razón de ser.