Comenta Compartir

Si una cosa tengo clara (y no son muchas) es que no viajo por placer para estar peor que en mi casa. Hablo de hoteles, ... pero también de países. Un país árabe es peor que mi casa. Y claro que está La Mamounia o el Royal Mansur de Marraketch, pero para llegar en helicóptero y no salir de ahí en unos días y volver a irte en helicóptero. La sola idea de estar en la plaza Jamaa el Fna me parece aterradora. Por supuesto que estoy viendo el Mundial de fútbol. No soy moralista de sofá. Si lo de la última final de la Champions en París fue una pesadilla para muchos (llegar y salir del estadio), lo de ir al Mundial para vivir en Caravan City, me parece propio de película de terror. Leyendo la crónica de ayer de Pío García («cientos de aficionados duermen en Caravan City, una ciudad de caravanas instaladas en un erial de Doha»), me preguntaba por qué la gente hace estas cosas de manera voluntaria. Me gusta el fútbol, pero no vivir como en el Oeste.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Mundial Qatar 2022