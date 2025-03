Cisne negro, rinoceronte gris

La gente ha vuelto al confinamiento. Un confinamiento voluntario e indefinido, más triste si cabe que el otro, sin banda sonora del Dúo Dinámico ni ... aplausos en los balcones. El sueldo no llega para tomarse una cerveza, llenar el depósito del coche o cortarse el pelo, así que no queda más remedio que aguantar la escalada de precios en casita, con la luz apagada, claro, las enaguas echadas y las canillas arrimadas al brasero de picón. Una especie de Ramadán ascético en el que, al caer la noche y tras interminables partidas de mus, podemos darnos el lujo de comernos los cuatro pistachos que guardábamos para Navidades. ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuándo se jodió el Perú, Zabalita?

En 2007, el ensayista y matemático libanés Nassim Nicholas Taleb publicó un libro que hizo fortuna bajo el enigmático título de 'Black Swan', cisne negro. El cisne negro es una «rara avis in terris», según dejó escrito hace dos mil años el poeta Juvenal, así que como el amigo Taleb no había tenido el placer de visitar Extremadura y deleitarse con el majestuoso vuelo de la cigüeñas negra, optó por adoptar la figura del poeta romano para dar nombre a una teoría centrada en describir aquellos acontecimientos inesperados, atípicos y de carácter excepcional, generadores de gran impacto en el orden político, social e incluso climático, que no obstante resultan explicables y predecibles a posteriori. Según esto, la II Guerra Mundial, la quiebra de Lehman Brothers o la pandemia de covid-19 serían cisnes negros.

La consultora y analista Michele Wucker considera por el contrario que estos mismos acontecimientos son rinocerontes grises. Su teoría, que lanzó por primera vez en 2013 ante la élite económica mundial reunida en el Foro de Davos, completa sin embargo el paradigma de Taleb y sostiene que en todos estos casos estaríamos ante amenazas graves y obvias, a las que paradójicamente no damos pábulo, como los rinocerontes grises que observamos a poca distancia en los safaris, hasta que se vuelven incontrolables, embisten el vehículo, lo destrozan y nos dejan convalecientes o malheridos.

Galgos o podencos, cisnes o rinocerontes, lo cierto es que no hace falta ser muy espabilado para calcular los riesgos y prever soluciones al impacto de las amenazas globales que nos acechan, muchas de ellas conocidas y sin embargo largamente ignoradas, entre las que me viene al caletre, ignoro por qué intrincados vericuetos, el zar negro don Vladimiro Putin. Recientemente hemos conocido que un programa informático predijo la pandemia y hace dos años nuestro particular Rasputín de Donostia anunciaba a bombo y platillo la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, para anticiparse a crisis futuras. Por lo que he leído, casi todos los países de nuestro entorno cuentan con instrumentos parecidos, por lo que la invasión de Ucrania, el consecuente riesgo energético y la inflación desbocada ya eran sobradamente conocidos antes de que explotaran en nuestras narices. ¿A quién beneficia entonces que el cisne negro remonte el vuelo? ¿Nadie va a disparar al rinoceronte gris que nos embiste?