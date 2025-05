El CIS, a contracorriente

Comenta Compartir

Frente al unánime criterio de las demás encuestas, el último barómetro del CIS no solo mantiene que el PSOE ganaría las elecciones si se celebraran ... ahora, sino que dobla su ventaja sobre el PP hasta los 4,7 puntos. A los socialistas no les pasa factura la inflación, el alza del euríbor ni la polémica por la ley del 'solo sí es sí' –en pleno auge cuando se realizó el sondeo–, mientras Unidas Podemos y los populares caen con fuerza, y Vox resiste pese a una esperpéntica moción de censura con un candidato que contradice el discurso del partido que lo presenta. Todo eso es en teoría posible. No cabe descartar que las inclinaciones políticas de la sociedad vayan en tal dirección. Si esa fotografía fuese de un CIS que conservara el prestigio que atesoró durante décadas, empujaría a varias formaciones a replantearse su estrategia. El problema es que, con Tezanos al frente, ha perdido su credibilidad por una escandalosa falta de tino en sus predicciones cuando se contrastan con la realidad –más llamativa por el acierto de empresas privadas– y, sobre todo, por un sesgo impropio de un organismo público por el que, más que reflejar el pulso de la calle, parece plegarse a una estrategia partidista.

