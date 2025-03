Cirugía en el hospital de Mérida

Comenta Compartir

Hace un mes que me operaron en el Hospital de Mérida: unas hemorroides sangrantes complicadas que me traían por la calle de la amargura. Con ... miedo e incredulidad por mis muchos años, pero confiado, me puse en manos del servicio de cirugía. Plenamente restablecido, me siento en la obligación de contar mi experiencia. Tan bien me engañó la anestesista que me mantuvo despierto y no me enteré de nada; el cirujano no sé si hizo magia: he ido evolucionando bien día a día sin tomar un solo calmante. El resto del personal del departamento de cirugía y servicios tuvo la rara y difícil habilidad de hacerlo fácil a ojos del paciente. Como extremeño me siento orgulloso: aquí también hay profesionalidad.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Cartas a la directora