Pan y circo

El pasado 13 de diciembre se suicidaba en Madrid Verónica Forqué, con sólo 66 años. Esta columna navideña, que deseaba rezumar alegría a sus lectores, ... se tiñe sin embargo de tristeza con su trágica muerte. Arrastraba la actriz una fuerte depresión, al encadenar el destino sucesos desgraciados para ella: la separación de su pareja, el cineasta Manuel Iborra, la prematura muerte de su único hermano, el director de cine Álvaro Forqué, y, finalmente, la muerte de su madre, la escritora de literatura infantil Carmen Vázquez-Vigo.

Me sorprendió su deterioro físico y mental en su intervención en 'Masterchef Celebrity', lo que no impidió que la mantuvieran en el mismo. No digo que el exitoso concurso haya causado indirectamente la muerte de la actriz. Pero sí exhibió en la plaza pública su lamentable estado, constituyendo la gota que colmó el sufrimiento que venía padeciendo. Al igual que un árbitro de boxeo debe parar un combate cuando hay peligro evidente de que un púgil pueda dañar irremediablemente a otro, la dirección del programa debió terminar con la participación de la actriz antes de que ella –exhausta– lo pidiera. ¿No hay límites que respetar? ¿Todo vale para conseguir audiencias? Esta es la cuestión. El director de cine italiano y padre de la 'commedia all'italiana', con obras tan emblemáticas como 'Rufufú' o 'La Gran Guerra', Mario Monicelli –otro suicida– , hablando del mercado en general se refería a que «es la ley menos piadosa que existe, que no perdona ni tiene caridad». Tal los programas televisivos que priman excesivamente el entretenimiento.

De entrada, 'MasterChef' es lo opuesto a lo que debe ser la buena cocina, hecha con calma. Más que un programa de cocina, es un espectáculo. Lo de menos es que los concursantes sepan cocinar, lo demás es que den juego ante las cámaras. En este sentido, cabe preguntarse: ¿fueron conscientes del estado de gravedad de Verónica y permitieron su continuidad en interés del espectáculo?

¿Fue 'MasterChef' consciente del estado de gravedad de Verónica Forqué y permitió su continuidad en interés del espectáculo?

'MasterChef' incurre en una retórica de autenticidad, al establecer relación entre la vida cotidiana y el programa. Tal es hoy el valor de la verdad. ¿Quién, en tiempos de pandemia, tiene tiempo y dinero para realizar los enrevesados platos del programa? No se persigue enseñar a cocinar a la audiencia o educar a la misma en los valores nutricionales de una cocina saludable. Más bien, su espectacularidad pretende entretener en la linea del 'panem et circenses' de Juvenal, contribuyendo así a la domesticación de las masas y a la conservación del orden social.

La gran Verónica Forqué, perteneciente a una saga de cineastas y escritores, tenía que haberse cuidado con buenos especialistas médicos y no tratar de adormecer su sufrimiento con un programa tan competitivo como 'MasterChef Celebrity'. Seguramente la hubiera ido mejor en el programa pionero de cocina 'Con las manos en la masa', donde Elena Santonja, personaje polifacético de amplia formación intelectual y también familia de pintores y artistas, hablaba de cultura con los invitados mientras los platos iban haciéndose a fuego lento.