Valdecañas, un disparate

La inmesa mayoría del pueblo llano está en contra de su derribo, Ecologistas en Acción podía tener un acto de grandeza y llegar a un acuerdo para no demoler

Cipriano Hurtado

Profesor De La Uex

Domingo, 5 de octubre 2025, 02:00

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre un recurso de la Junta de Extremadura, ratificando la decisión del Supremo de derribar lo que conocemos como ... Isla de Valdecañas. Varias cosas llaman la atención. Lo primero es la satisfacción que tendrán el grupo político Podemos y la asociación de Ecologistas en Acción por haber ganado un nuevo asalto jurídico. Unos pocos habrán brindando con cava, pero la inmensa mayoría del pueblo extremeño estará lamentando esta decisión. Estos grupos han ganado, pero no son conscientes que esta resolución no es buena ni para el grupo político –los votos se volverán en su contra–, ni para el ecologista, porque derivará en un rechazo frontal a todo lo que huela a ecologismo. Defender cosas sensatas en beneficio del planeta y de los ciudadanos es bueno, pero en el caso que nos ocupa todos son conscientes que la demolición es una aberración sublime porque lleva consigo un enorme desembolso económico, que lo pagarán todos los extremeños. Si el fin era evitar un daño ambiental, el daño real se va a producir con el desmantelamiento de la zona por la cantidad de escombros que supone derribar 185 chalets, un campo de golf, instalaciones deportivas… Todos son conocedores, porque así lo atestiguan los técnicos, de que en este lugar con agua, comida, arboleda y tranquilidad, las aves están mejor adaptadas que cuando servía de vertedero de los pueblos. Basta con darse un paseo por la zona para avistar todo tipo de aves e incluso puede uno encontrarse con un lince merodeando la zona. Pues a derribar, y que vuelva la zona a su estado primitivo: basura, residuos y eucaliptos –el árbol maldito del ecologismo–. Creo que el sentido común debe prevalecer en todas las partes implicadas, incluidos los jueces. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) así lo ha entendido y dictaminó mantener lo que está construido reconociendo que la situación ambiental actual es mucho más rica y diversa que la anterior y sentenció que la demolición conllevaría un perjuicio ambiental de grandes proporciones.

