Valdecañas, un disparate

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre un recurso de la Junta de Extremadura, ratificando la decisión del Supremo de derribar lo que conocemos como ... Isla de Valdecañas. Varias cosas llaman la atención. Lo primero es la satisfacción que tendrán el grupo político Podemos y la asociación de Ecologistas en Acción por haber ganado un nuevo asalto jurídico. Unos pocos habrán brindando con cava, pero la inmensa mayoría del pueblo extremeño estará lamentando esta decisión. Estos grupos han ganado, pero no son conscientes que esta resolución no es buena ni para el grupo político –los votos se volverán en su contra–, ni para el ecologista, porque derivará en un rechazo frontal a todo lo que huela a ecologismo. Defender cosas sensatas en beneficio del planeta y de los ciudadanos es bueno, pero en el caso que nos ocupa todos son conscientes que la demolición es una aberración sublime porque lleva consigo un enorme desembolso económico, que lo pagarán todos los extremeños. Si el fin era evitar un daño ambiental, el daño real se va a producir con el desmantelamiento de la zona por la cantidad de escombros que supone derribar 185 chalets, un campo de golf, instalaciones deportivas… Todos son conocedores, porque así lo atestiguan los técnicos, de que en este lugar con agua, comida, arboleda y tranquilidad, las aves están mejor adaptadas que cuando servía de vertedero de los pueblos. Basta con darse un paseo por la zona para avistar todo tipo de aves e incluso puede uno encontrarse con un lince merodeando la zona. Pues a derribar, y que vuelva la zona a su estado primitivo: basura, residuos y eucaliptos –el árbol maldito del ecologismo–. Creo que el sentido común debe prevalecer en todas las partes implicadas, incluidos los jueces. El Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) así lo ha entendido y dictaminó mantener lo que está construido reconociendo que la situación ambiental actual es mucho más rica y diversa que la anterior y sentenció que la demolición conllevaría un perjuicio ambiental de grandes proporciones.

La aplicación de las leyes no es una ecuación matemática y puede haber distintas interpretaciones, por lo que es frecuente recurrir las sentencias a instancias superiores. Se supone que los miembros de este otro tribunal no serán los mismos que el anterior, para garantizar la imparcialidad. En este caso no, 'un mismo juez' ha formado parte de dos tribunales distintos. El recurso de la Junta iba en esta dirección. El Constitucional, en su fallo, declara que la presencia de este magistrado es legal. Legal sí ¿Pero ético? La actuación que se ha llevado en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) no ha supuesto una modificación grave de su superficie. El espacio era una zona de 134 hectáreas, de las 7.459 hectáreas del total de la ZEPA. No destacaba precisamente por un alto grado de valor natural. No se ha alterado gravemente una zona valiosa, como si se tratase del Parque Nacional de Doñana. Todo se centra en la vulneración de una norma urbanística en un espacio. En 2023 se aprobó en nuestra Comunidad una ley para regular la Red Natura 2000. Una ley que está vigente en la actualidad y que en su tramitación no fue recurrida por ningún grupo político. En uno de sus artículos se recoge que no existe declaración expresa de ZEPAS; nunca se llegó a formalizar por el Consejo de Gobierno de la Junta y en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) no apareció ninguna publicación relativa a ZEPAS. Esta ley trata de subsanar este error y dotar de seguridad jurídica a estos espacios. Seguro que los afectados esgrimirán esta ley para evitar el derribo. Pudiera ser que un tribunal les diera la razón o dictase que el complejo es anterior a la misma y ratificase la demolición. Una vez derribado, al estar vigente la ley, es fácil deducir que la misma u otra promotora pudiera iniciar la construcción, ya con todas las garantías legales de otro complejo. ¡Qué incongruencia! Años y años de recursos y contrarecursos. En el caso de Valdecañas han intervenido hasta el momento cuatro tribunales. El hijo que preguntaba a su padre sobre el derribo puede que tenga que informar a su descendiente de la situación, porque seguro que continuará el litigio. Tiempo al tiempo. El lema de la izquierda es 'todo para el pueblo y por el pueblo'. La inmensa mayoría del pueblo llano está en contra de la demolición. Ecologistas en Acción, que ya ha tenido la satisfacción de ganar en los tribunales de justicia, podía tener un acto de grandeza y sentarse con la Junta y los propietarios, exigir compensaciones ambientales para Extremadura, y llegar a un acuerdo para no demoler Valdecañas y poner fin a este disparate.

Opinión HOY