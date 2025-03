Comenta Compartir

Dos grandes debates ha tenido la ciudadanía española en las últimas semanas. Por orden cronológico, el primero «Ha sido gol o no ha sido gol» ... y el segundo «Dimite o no dimite». Lo primero es una cuestión pasional, para los madrilistas «no gol» y para los culés «gol». Lo segundo ya es mucho más serio porque afecta a la imagen de una nación que ocupa el undécimo puesto en el ranking de países más influyentes del mundo, según las últimas informaciones. La decisión del presidente del Gobierno de «dimitir o no dimitir» estaba sujeta a unas informaciones relacionadas con su mujer, al haber sido admitida a trámite una denuncia del grupo 'Manos Limpias'. Este amago de dimisión ha provocado un llamamiento multitudinario de militantes y simpatizantes y de toda la izquierda española para manifestarse en favor de Pedro Sánchez, al considerar que la denuncia a su mujer era infundada. Y aquí aparece lo de «los buenos y los malos», expresión manejada por muchos ministros y dirigentes del PSOE. Parece que «los buenos» olvidaron la intervención de la vicepresidenta del Gobierno, en una sesión del Congreso de los Diputados, en la que aludió a la mujer del presidente del PP, imputándole ciertas prácticas ilícitas. Los gestos, incluido el del presidente del Gobierno, de «habrá más, habrá más», con los aplausos encendidos de la bancada socialista, fueron visibles.

No está en peligro la democracia, lo que sí sería bueno es que los exabruptos, calumnias e insultos, con la aquiescencia de los medios de comunicación, desaparecieran del panorama político y salieran a relucir razonamientos, discusiones con datos y fundamentos por el bien de la clase política y de los ciudadanos. Los insultos son portadas de los medios al considerar estos que así se tiene más tirada de periódicos y más audiencia radiofónica y televisiva. Que un ministro de España se refiera a su presidente como «el puto amo de Europa» da cuenta del nivel de oratoria que tiene la clase política en estos momentos. Después de meditar el presidente durante cinco días, a modo de ejercicio espiritual, cabe preguntarse si este tiempo de reflexión ha sido un ardid, una estrategia electoral, una comedia o verdaderamente una reflexión ante un drama familiar. El presidente tenía dos modelos a seguir: uno, el del humorista Joe Rígoli («Yo sigo») o el espejo de Adolfo Suárez, presidente que dimitió de su cargo. Siguió el primer modelo y continúa en el cargo, para disgusto de muchos y alegría de otros tantos; sobre todo de los militantes del Partido Socialista –en estos momentos, si Sánchez hubiese convocado elecciones, no hay ningún barón o militante socialista preparado para ser cabeza de cartel–. La continuidad es buena para el PSOE y cabría preguntarse ¿y para la imagen de Pedro Sánchez? Sánchez es una persona con oratoria fácil, muy hábil, estratega y calculador. Cada una de sus decisiones y actuaciones es una incógnita para sus adversarios políticos, entre otras cosas porque se adelanta a sus rivales. Feijóo podrá ser un excelente presidente de Gobierno, pero antes tiene que ganar las elecciones; para ello su tono de voz debería cambiar. Sus discursos y debates son buenos pero a veces se asemejan a un encefalograma plano, al no tener altibajos. Escribía en este mismo periódico, en una tribuna el 22 de febrero de 2021, textualmente lo siguiente: «No sería extraño que asistiéramos al nombramiento del señor Otegi como ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno y al señor Oriol Junqueras como embajador de España en la Santa Sede». No sería censurable, si estos políticos representaran a todos los españoles, pero lejos de la realidad, estos señores siguen apostando claramente por la independencia de sus pueblos del conjunto de la nación española. Si Sánchez hubiese conseguido lo primero, qué gran estrategia la de los pactos y acuerdos con los independentistas, pero me temo que no ha sido así. El filósofo Ortega y Gasset afirmab: «Yo soy yo más menos mi circunstancia». El presidente podría decir una cosa y al poco tiempo desdecirse o cambiar de opinión porque las circunstancias y coyunturas del país lo aconsejaran; se podría, incluso entender, si los motivos del cambio estuvieran bien fundamentados, cosa que no se ha hecho. Pero para mí lo que es difícil de entender, y por tanto lo más criticable al señor Sánchez, es que con sus pactos y cesiones haya dado un protagonismo a los partidos independentistas que se ha traducido en que Bildu haya subido 100.000 votos, algo impensable hasta hace poco tiempo, convirtiéndose en la fuerza que más ha crecido en el País Vasco.

