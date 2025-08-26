HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes 26 de agosto en Extremadura?
HOY
Tribuna

El bosque en llamas

Las administraciones anteponen la extinción, al disponer de medios muy sofisticados, a la prevención

Cipriano Hurtado Manzano, profesor de la UEx

Martes, 26 de agosto 2025, 23:08

Las intensas lluvias de mayo y junio hacían presagiar un año complicado en el monte. El presagio se ha cumplido con creces por la cantidad ... y gravedad de los fuegos que han asolado nuestra región. Destaca el fuego de Jarilla, que ha calcinado más de 17.000 hectáreas de un terreno de alto valor medioambiental. Paso el verano en Solana, un pueblecito de Ávila asentado entre las sierras de El Tremedal y El Calvitero. El Calvitero (2.339 metros) es el pico más alto de Salamanca y de Extremadura, un punto donde confluyen tres provincias: Cáceres, Salamanca y Ávila. Hace unos 60 años el pueblo contaba con unos 600 habitantes, hoy en día en invierno se contabilizan 18. Era un pueblo con multitud de huertos de judías y patatas y cantidad de prados para cobijar a la numerosa cabaña animal. Se contabilizaban unas 600 cabras –la especie que de forma natural limpia más y mejor el monte de maleza– y gran cantidad de ganado vacuno: muchas vacas procedentes de rebaños trashumantes de Extremadura. En El Tremedal se ubica el monumento a la Trashumancia. En la actualidad no hay cabras, unas pocas ovejas simbólicas y el vacuno ha descendido considerablemente. Apenas hay huertos, los prados son eriales y el bosque está abandonado, sucio y repleto de maleza. En aquellos años se recogían las hojas para producir estiércol. Se hacía leña para chimeneas y para cocinar. Se realizaban quemas controladas para aclararlo y prevenir fuegos. El monte era útil y estaba limpio. Ya solo queda un trabajador activo. Este pueblo es fiel reflejo de lo que conocemos como 'La España vaciada'. En mis paseos desde Solana al Tremedal siento angustia por la cantidad de arbolado existente lleno de maleza y sin apenas cortafuegos. Un rayo, un accidente o un desaprensivo puede llevarse por delante este inmenso bosquedal que va desde El Tremedal hasta las sierras de Béjar.

