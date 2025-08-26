El bosque en llamas

Las intensas lluvias de mayo y junio hacían presagiar un año complicado en el monte. El presagio se ha cumplido con creces por la cantidad ... y gravedad de los fuegos que han asolado nuestra región. Destaca el fuego de Jarilla, que ha calcinado más de 17.000 hectáreas de un terreno de alto valor medioambiental. Paso el verano en Solana, un pueblecito de Ávila asentado entre las sierras de El Tremedal y El Calvitero. El Calvitero (2.339 metros) es el pico más alto de Salamanca y de Extremadura, un punto donde confluyen tres provincias: Cáceres, Salamanca y Ávila. Hace unos 60 años el pueblo contaba con unos 600 habitantes, hoy en día en invierno se contabilizan 18. Era un pueblo con multitud de huertos de judías y patatas y cantidad de prados para cobijar a la numerosa cabaña animal. Se contabilizaban unas 600 cabras –la especie que de forma natural limpia más y mejor el monte de maleza– y gran cantidad de ganado vacuno: muchas vacas procedentes de rebaños trashumantes de Extremadura. En El Tremedal se ubica el monumento a la Trashumancia. En la actualidad no hay cabras, unas pocas ovejas simbólicas y el vacuno ha descendido considerablemente. Apenas hay huertos, los prados son eriales y el bosque está abandonado, sucio y repleto de maleza. En aquellos años se recogían las hojas para producir estiércol. Se hacía leña para chimeneas y para cocinar. Se realizaban quemas controladas para aclararlo y prevenir fuegos. El monte era útil y estaba limpio. Ya solo queda un trabajador activo. Este pueblo es fiel reflejo de lo que conocemos como 'La España vaciada'. En mis paseos desde Solana al Tremedal siento angustia por la cantidad de arbolado existente lleno de maleza y sin apenas cortafuegos. Un rayo, un accidente o un desaprensivo puede llevarse por delante este inmenso bosquedal que va desde El Tremedal hasta las sierras de Béjar.

¿Se ha valorado el coste económico que ha supuesto la extinción y las pérdidas ocasionadas? La pregunta es sencilla: ¿Se debe apostar más por la prevención? Las administraciones están primando la inteligencia artificial y se olvidan cada vez más del sector primario. En relación con los incendios anteponen la extinción, al disponer de medios muy sofisticados, a la prevención. Alguna de las medidas a tomar son complicadas por la legislación, que es muy restrictiva y exigente. Sería bueno que la administración, grupos políticos, los ecologistas y las asociaciones agrícolas y ganaderas se sentaran en una mesa para dialogar. Sentarse en una mesa supone no tener posturas inamovibles, ceder en lo que se tenga que ceder y alcanzar acuerdos por su propio bien, y lo que es más importante, por el bien de los ciudadanos. Lo que es inadmisible son las broncas, insultos y, hablando de fuegos, las palabras incendiarias que utilizan algunos políticos. Da vergüenza que con la cantidad de incendios y con las muertes que se han producido estén pensando en réditos electorales en vez de consensuar las medidas. En Extremadura no ha sucedido esto, la presidenta Guardiola, el consejero de Presidencia y el delegado de Gobierno han sabido estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de ellos.

El monte no debe ser intocable, pero los bosques deben tener utilidad para que la población los valore y respete. La gestión forestal es fundamental. Se deben flexibilizar los trámites administrativos, que incluso a veces son disuasorios para el particular, en sus solicitudes de permisos forestales. No prohibir tajantemente los desbroces facilitando la formación de claros y enclaves para romper la continuidad de la masa forestal, incluso con quemas controladas. Los cortafuegos y rayas son necesarias y si hay que talar algún árbol, por doloroso que sea, es preferible perder un árbol que miles de árboles. Limpieza de caminos, que estén transitables. Ver la posibilidad de que restos forestales puedan servir para plantas de biomasa. Contratar rebaños de cabras para pastorear en extensivo. En Boadilla del Monte se hace todos los años. La colaboración ciudadana es fundamental pero el control de los voluntarios resulta a veces muy complejo. No estaría de más que en las brigadas forestales se creara la figura de 'agente instructor de voluntariado' para coordinar su actuación y así tratar de evitar las muertes que desgraciadamente se han producido este año por imprudencias.

Es obligatorio manifestar la gratitud a todos los efectivos que han intervenido en la extinción: mando, voluntarios, medios de comunicación... Y mostrar el profundo agradecimiento a los agentes que directamente han estado al frente del fuego. Muchas horas de trabajo, altas temperaturas, cansados física y psicológicamente y arriesgando sus vidas por los demás.

No puedo ocultar mi satisfacción personal, y seguro que de muchos, al saber que el roble de Romanejo en Cabezabellosa, árbol singular y tal vez el roble más armonioso de Extremadura, se ha salvado de las llamas pero el Otoño Mágico del Valle del Ambroz ha dejado de ser mágico.