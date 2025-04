En qué país vivo

España era conocida con el nombre de Span, cuyo significado es «tierra de conejos». En época de los romanos se la nombraba Hispania y los ... griegos la denominaron Iberia; los dos vocablos se referían a la actual Península Ibérica. España es un Estado democrático de derecho que se rige por una Constitución aprobada por una inmensa mayoría de los españoles en 1978.

En nuestro país ha habido épocas de mucha corrupción, y en el momento actual también está presente. Un abanico de personalidades implicadas que van desde el anterior monarca (¡Qué ejemplo de entereza y prudencia el de la reina Sofía a este pueblo!, menos mal que todo parece indicar que el actual monarca ha salido a la madre). La esposa y el hermano del presidente del Gobierno de España, un exministro del Gobierno y secretario de Organización del PSOE, el portavoz en el Congreso de los Diputados de otra formación política, el novio de una presidenta a autonómica y hasta un fiscal general del Estado. No se trata de un concejal de un pueblo pequeño, que ya sería grave, sino de personas muy significativas y representantes de todos los poderes públicos.

Oímos descalificaciones e insultos continuos. Los ciudadanos deben estar ya inmunizados ante tantos despropósitos. Se diría que en nuestro día a día lo que percibimos en los distintos medios de comunicación es tan habitual y rutinario como decir «buenos días» al vecino. Los poderes básicos del Estado y las instituciones están cada vez más desprestigiados. Los políticos judicializan la política y los jueces a veces tomando parte en la política de un lado o del otro; tal es así que se ha imputado a todo un fiscal general del Estado por la posible filtración de documentos. En una entrevista, en un medio público, asegura el citado fiscal que él no está imputado. Un ministro del Gobierno afirmando que finalmente se verá que el fiscal quedará absuelto de su imputación. Sin embargo, el auto del Supremo textualmente dice «por todo ello se desprende la imputación del fiscal general». Pero en qué manos estamos. Si una cosa tan clara hasta un niño de párvulos lo entiende, cómo puede aseverar este fiscal que no está imputado. Estar imputada una persona no significa necesariamente culpabilidad. Hasta el señor presidente del Gobierno se permite declarar que algunos jueces están adulterados y hacen campaña contra el PSOE. Qué afirmación tan grave viniendo de todo un presidente. Aunque supuestamente esta aseveración fuese cierta, un presidente no puede formularla públicamente. Yo expresaría que los jueces y juristas, en función de su ideología progresista o conservadora, interpretan las leyes de una manera u otra, siempre con profesionalidad. Lo que ya de por sí parece aberrante es que haya asociaciones progresistas y conservadoras en los jueces; podría indicar un sesgo de inclinación política. Pongamos como ejemplo la decisión que han tomado sobre la promulgada Ley de Amnistía; los juristas del Senado –mayoría conservadora– se han manifestado en el sentido de que esta Ley no se ajusta a la legalidad, es anticonstitucional, mientras que los del Congreso –mayoría progresista–la han ratificado como constitucional. De igual manera sentencias del Tribunal Supremo, formado por jueces a lo que su valía profesional les ha hecho alcanzar este alto grado en la judicatura, sean revocadas por otro tribunal, el Constitucional. Un tribunal con mayor influencia política en la designación de sus miembros. El prestigio e independencia de la inmensa mayoría de jueces y fiscales no se puede derribar por la actuación de alguno de sus miembros.

Atrás quedaron otros tiempos donde la política se escribía con letras mayúsculas. Conocí a Adolfo Suárez en su casa, qué recuerdo tan inolvidable. Tuvo que lidiar tiempos muy difíciles y adoptar medidas incómodas para instaurar la democracia y alcanzar la libertad de su pueblo. Golpes de Estado, Ley para la Reforma Política, legalización del Partido Comunista de España, economía... Sus ministros ya tenían bastante trabajo con la tarea diaria que no les daba tiempo en pensar en esa palabra maldita: corrupción. Hoy los políticos están enfrascados en difamaciones y enfrentamientos. Nada de consensos y acuerdos. Conocen la palabra «corrupción» pero no les suena para nada la palabra «pacto». Tal vez no sepan ni siquiera lo que supieron para España los Pactos de la Moncloa.

Los españoles, con sus dirigentes a la cabeza, se movilizaron masivamente en contra de la organización terrorista ETA, el 23-F. el ingreso en la OTAN o la participación de España en la guerra de Irak. Tal es el grado de descomposición en nuestro país que no estaría de más qué alguna institución o colectivo convocara una manifestación contra la corruptela en cualquiera de sus vertientes, aún siendo conscientes del pasotismo de los ciudadanos.